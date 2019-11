Sabbatella se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por presunto abuso de autoridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez federal Ariel Lijo rechazó hoy planteos de las defensas en el juicio que se le sigue al ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afcsa) en el kirchnerismo, Martín Sabbatella, por presunto abuso de autoridad al disponer la adecuación de oficio del grupo Clarín a la Ley de Medios en 2014.



Ante esto llegó el turno de las declaraciones indagatorias y el primero en ser llamado al estrado fue Sabbattella, quien se negó a declarar tras dar sus datos personales, en una nueva jornada del juicio en los tribunales federales de Retiro.



Al inicio de la segunda audiencia, Lijo rechazó los llamados "planteos preliminares" hechos por las defensas el martes último entre ellos un pedido para apartar de la querella al Grupo Clarín, otro de nulidad de todo lo actuado y uno de falta de acción por inexistencia de delito.



Con esta decisión el juicio seguirá adelante con las indagatorias y luego comenzarán las declaraciones de testigos.



Sabbatella se negó a prestar declaración por el momento y se leyeron sus indagatorias en la etapa de investigación del caso.



En esas ocasiones, ante el juez que llevó la investigación, Claudio Bonadio, el ex funcionario negó la existencia de algún delito, sostuvo que actuó "a derecho" y que el grupo Clarín "se dedicó a trabar la ley" y que buscaba "seguir con esa concentración" mediática que tenía "extorsionando a los poderes públicos"-



El juicio está a cargo de Lijo, en un tribunal unipersonal por tratarse de un delito que prevé una pena máxima de tres años de prisión.



Según la acusación fiscal, los procesados incurrieron en una supuesta "grave arbitrariedad" en relación a la adecuación del Grupo Clarín en comparación con otros grupos empresarios que estaban en similar situación.



En concreto, se sostuvo que Sabbatella convocó a una conferencia de prensa de manera previa a una reunión de directorio donde se resolvería disponer la adecuación de oficio de Clarín, y anunció lo que planeaba resolverse.



Además, en la acusación la fiscalía remarcó que luego, en la reunión de directorio, "se trató sobre tablas" la readecuación de oficio en base a informes del área jurídica de la ex Afcsa y otros sectores que no habían sido aún vistos por los directores.



Según la fiscalía, se inició "un procedimiento de readecuación de oficio de manera ilegal" en base a dos dictámenes del 6 y 7 de octubre de 2014 que "los directores no conocían", pero igual aprobaron.



Además del ex presidente del Directorio del organismo, son juzgados otros ex directivos y responsables de diferentes áreas.