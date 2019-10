Sabina y Serrat: “Tal vez se trate de nuestra despedida juntos”

“¿Los Rolling Stones, los políticos Rolling Stones?”, ironiza Joaquín ante la pregunta de GENTE. “Nosotros no somos los Rolling Stones –continúa Joan Manuel–. Somos, modestamente, Sabina (70) y Serrat (75), con nuestros vicios y nuestras virtudes”. Retoma el andaluz de Úbeda, vaso de tequila rebajado en mano: “Recuerdo que en una de sus últimas giras le consultaron a Keith Richards si era verdad que sólo volvían por el dinero, y contestó: ‘¡¿Y qué hay de las chicas y la cerveza?!’…”

Joan Manuel y Joaquín en el departamento madrileño de Sabina.

“Nosotros volvemos a reunirnos por amistad, respeto al público y porque tenemos ganas de subirnos juntos al escenario para divertirnos –ahora explica el catalán de Barcelona, después de beber un trago de agua–. Y no hay nervios, bueno, al menos de mi parte. A lo largo de la vida sólo me generaban nervios los exámenes cuando no me sabía la lección, cosa que ahora no ocurre”.

En 2007, cuando recibieron a GENTE en Vigo, España, para la gira Dos pájaros de un tiro.

“Yo sí sigo poniéndome nervioso. No sé… –continúa Joaquín Sabina–. De jovenzuelo salía a disfrutar, pero desde Dos pájaros de un tiro (2007), aquella gira inicial en la que tú nos entrevistaste y te lo he contado, siento que el público, en un recorrido a la par con el Nano, espera más de mí, incluso de lo que soy capaz de dar. ¡Y tamaña responsabilidad, lo admito, me carga aún más de ansiedad!”.

Reunidos para la entrevista con GENTE entre los casi diez mil libros que atesora Joaquín dentro de sus dos pisos en la peatonal Relatores Nº 22 de Madrid, ambos se animan a definir el inminente encuentro (que en el ‘07 había sido “de descubrimiento” y en el ’12, “de consolidación”), “tal vez nomás como una despedida juntos. Esperamos que el espectáculo No hay dos sin tres resulte tan gozoso como lo han sido los anteriores: de celebración, de reencuentro con el público y, sí, suponemos que de adiós, ya que los dos regresaremos a nuestra ruta como solistas”, coinciden.

Juntos, a punto de iniciar el flamante tour.

“No nos veo dentro de cinco años lanzando otra bala. Aunque si la hubiera, la gira podría llamarse De cuarta”, añade divertido Joaquín. A su lado, completa Serrat, en la previa al vuelo que los traerá a Sudamérica, donde inaugurarán el Movistar Arena de Buenos Aires (estadio para quince mil espectadores en el que brindarán su concierto los días 2, 3, 7 y 8 de noviembre) y visitarán el Orfeo Superdomo de Córdoba Capital (13/11):

“No hay varios Sabinas. Uno de día, uno de noche; uno arriba del escenario y otro abajo. Él es un tipo entrañable, de palabra, de convicciones y al que, reincidamos o no sobre un escenario, considero como un hermano, y lo seguiré considerando antes, durante y después de esta clase de experiencias que felizmente hemos compartido en la vida”.

