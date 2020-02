Saint Runner le ganó por dos cuerpos a El Gran Enemigo en el Hándicap Alfonso Salvati

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Saint Runner, con la monta del jockey Brían Enrique, ganó hoy, por dos cuerpos sobre El Gran Enemigo, el Hándicap Alfonso Salvati, una prueba de 1.200 metros que fue corrida en el octavo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



El ganador, un hijo de Star Runner, pagó un dividendo de 1m 00s 01/100 para las doce cuadras de arena.



A la punta partió J Be Tom, Quena Rec y Saint Runner. Ya antes de llegar a la recta final Saint Runner se puso a la par de J Be Tom.



Hacia los 450 metros finales Saint Runner comenzó a despegarse de J Be Tom. La carrera quedó servida para Saint Runner, quien fue siempre muy bien conducido por Brían Enrique, un jockey que según Pablo Falero "tiene un gran futuro".



En los últimos cien metros vino desde atrás El Gran Enemigo para superar a J Be Tom a metros del disco. Saint Runner cruzó la sentencia final con dos cuerpos de ventaja sobre El Gran Enemigo que, a su vez, le ganó por un cuerpo a J Be Tom.



Los parciales fueron de 22s 53/100 para los 400 metros y de 45s 22/100 para los 800 metros. Saint Runner, un pupilo del entrenador Héctor Sueldo, alcanzó hoy su quinto triunfo oficial sobre once carreras.



Hoy ganó con autoridad, corrió muy firme en la recta final y terminó con aire y rematando bien la carrera. Tuvo un buen jockey y un cuidador que lo supo poner a punto.