Salta Básket dio el golpe y se clasificó a las semifinales de la Liga Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Salta Basket, de la Liga Argentina (segunda división del básquetbol nacional) dio el gran golpe de la Liga Sudamericana al clasificarse esta noche, en la isla colombiana de San Andrés, a semifinales de la Liga Sudamericana, tras finalizar su participación en el Grupo D con su tercera victoria consecutiva en la misma cantidad de presentaciones, esta vez sobre Nacional, de Uruguay, por 63 a 57.



En el primer cuarto los salteños no arrancaron bien y se vieron superados por los uruguayos, que fueron prácticos a la hora de atacar y cerraron los primeros diez minutos con una ventaja de siete puntos.



En el segundo segmento el conjunto del Norte argentino estuvo errático y los montevideanos sacaron diez tantos de diferencia, pero. tras el entretiempo, el técnico Esteban Gatti acomodó las piezas, ordenó al equipo y empezó la remontada.



En el tercer cuarto Salta Basket levantó su goleo y se terminó llevando la victoria parcial en ese cuarto por seis puntos, aunque la diferencia en el global seguía siendo de Nacional, por 49 a 45.



Recién en el último cuarto el equipo salteño pudo dar vuelta la historia, esencialmente porque estuvo muy firme en defensa y no falló en la zona pintada, con un gran trabajo ofensivo que de a poco fue emparejando el resultado y sobre el final se terminó dando el gusto de superar en ese parcial por 18 a 8 a los uruguayos para cerrar 63 a 57.



Así se cerró esta sorprendente actuación de Salta Basket en su primer certamen internacional, ya que llegó a Colombia como un “complemento” y terminó siendo el dueño del cuadrangular ante la sorpresa de todos los participantes.







- Síntesis -







Nacional: M. Romero 3, H. Passos 7, S. Moglia 0, D. Montel 3 y K. Armahni 22 (FI). Y. Ribier 0, M. Souberbielle 12, C. Cabezas 0, G. Espíndola 10, A. Álvarez 0 y A. Tortajada 0. DT: L. Zylberstein.



Salta Básket: C. Cardo 5, M. Bolivar 10, F. Bazani 7, S. González 2 y E. Stucky 9 (FI). C. Schoppler 9, J. Hierrezuelo 0, T. O’Garro 6, M. Bernardini 5, W. Álvarez 0 y N. Buchaillot 10. DT: E. Gatti







Parciales: 15-8 (15-8), 16-13 (31-21), 24-18 (49-45) y 8-18 (57-63).



Estadio: San Andrés (Co­lombia).