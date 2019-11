Salta: el gobernador electo se reunió con jefes comunales y con directivos de una minera

POR AGENCIA TÉLAM

El gobernador electo de Salta, el intendente Gustavo Sáenz, mantiene por estos días una intensa agenda de actividades que hoy incluyó reuniones con jefes comunales y directivos de una minera, de cara a su asunción, el próximo 10 de diciembre, en reemplazo de Juan Manuel Urtubey, tras 12 años de gestión.



"Me reuní con los intendentes electos del Frente Sáenz Gobernador. Dialogamos sobre los procesos de transición", publicó hoy Sáenz, en su cuenta de la red social Twitter, en la que agregó: "Trabajaremos juntos para hacer crecer a los municipios y generar más oportunidades para los salteños".



Del encuentro participaron los intendentes electos de La Merced, Javier Wayar; El Quebrachal, Rolando Rojas; Orán, Pablo González; General Güemes, Sergio Salvatierra; Las Lajitas, Pini Alabi; La Viña, Alba Sánchez; Embarcación, Carlos Funes; y Pichanal, Sebastián Domínguez.



A ellos se sumaron los jefes comunales electos de Campo Quijano, Carlos Folloni; Coronel Moldes, Omar Carrasco; El Tala, Daniel Ponce; Hipólito Yrigoyen, Alfredo Sosa; San Lorenzo, Manuel Saravia; Salta, Bettina Romero; Vaqueros, Daniel Moreno y El Jardín, Carlos Fabián López.



En tanto, esta mañana Sáenz se reunió con el CEO de la empresa First Quantum Minerals, John Gladston, y demás miembros del directorio, para dialogar sobre el proyecto minero Taca Taca, que la compañía encaró en la localidad puneña de Tolar Grande.



Esta iniciativa se encuentra entre los tres o cuatro proyectos de cobre más grandes de Sudamérica y generará miles de puestos de trabajo, tanto en su etapa productiva como en la fase de operación, y la compañía contempla una inversión superior a los 3 mil millones de dólares y estima producir 250 mil toneladas por año de concentrado de cobre.



"Conversamos sobre el proyecto que están desarrollando en la Puna salteña, que permitirá generar miles de puestos de trabajo", expresó Sáenz, quien agregó que "es fundamental potenciar al sector privado ofreciendo reglas de juego claras, previsibilidad y seguridad jurídica para el desarrollo de la provincia".



En dialogo con la prensa, Jorge Benavides Kolind-Hansen, que es el gerente de Asuntos Corporativos para Sudamérica de First Quantum Minerals, expresó que "el propósito de la reunión era conocer a Gustavo Sáenz, manifestarle nuestra intención de poder trabajar juntos y hacer que este proyecto pueda hacerse realidad".



"Como inversionistas tenemos que procurar tener reglas del juego claras y estables en el tiempo. Estamos felices de trabajar en esta jurisdicción que le da la bienvenida a las inversiones y ve a la minería como una oportunidad de mejorar la economía", agregó.



Por otro lado, Sáenz comenzó ayer las tareas de transición con la intendenta electa de Salta, Bettina Romero, mientras que sus funcionarios avanzan en el proceso de transición en las distintas áreas del gobierno provincial.