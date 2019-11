Salud afirma que "no faltaron ni faltarán" dosis de vacuna contra el sarampión

POR AGENCIA TÉLAM

La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Miriam Burgos, afirmó hoy que "no faltan ni faltarán" vacunas contra el sarampión, y señaló que el brote que se registra desde septiembre "está circunscripto a Buenos Aires".



"Pedimos a la gente que se quede tranquila y se vacune, porque nunca faltaron dosis. Compramos hace días más de un millón que están llegando ahora para reforzar, pero no hay ni hubo faltante", aseguró en diálogo con Télam.



La infectóloga recordó, además, que "son las provincias las que informan la cantidad de dosis que necesitan", y que el brote que comenzó en septiembre y ya registra 61 casos está "circunscripto a las regiones de Buenos Aires donde se está trabajando, pero no hay en otras provincias".



"Hoy se registran a nivel global 440.263 casos de sarampión, contemplando los 187 países miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No se puede sacar de ese contexto a la Argentina, porque si bien toda América se declaró libre de la enfermedad en 2016, hubo casos luego en Venezuela y Brasil, que ya tiene 11.871 confirmados y 18.734 en estudio en 19 estados del país", explicó Burgos a Télam.



La funcionaria pidió, además, a la población que "chequee los esquemas de vacunación contra el sarampión y aplique la dosis cero a niños de entre 6 y 11 meses inclusive".



La medida abarca a niños que residen en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate, pertenecientes a la región V.



También a aquellos que viven en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes, de la región VI; General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno, de la región VII, y La Matanza, correspondiente a la región XII.



Asimismo, "los niños de entre 13 meses y 4 años que viven en esas jurisdicciones deberán acreditar dos dosis de vacuna triple viral aplicadas después del primer año de vida, porque la dosis cero no se cuenta", retomó Burgos.



El brote de sarampión que se detectó a comienzos de septiembre en el país lleva acumulados 61 casos confirmados, el mayor desde la eliminación de la circulación endémica alcanzada en 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Desde la Secretaría de Gobierno de Salud advirtieron que "la distribución de los casos en Brasil toma especial relevancia por los constantes desplazamientos por motivos comerciales y turísticos".