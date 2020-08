Salud asegura que el repatriado que murió en un incendio recibió atención psiquiátrica

Después de que un joven de 26 años que estaba cumpliendo con el aislamiento obligatorio muriera en medio del incendio de su habitación en un hotel de Capital, desde Salud Pública aseguraron que este sanjuanino había recibido contención psicológica.

Mónica Jofré, jefa del área de Epidemiología de Salud Pública, aclaró primero que este joven no era uno de los 4 casos de coronavirus que se están haciendo el aislamiento en hoteles. Además aseguró que en ese hotel de calle 25 de Mayo entre Rioja y Jujuy no había ningún caso de coronavirus confirmado.

La funcionaria explicó que el joven aún no llevaba 12 días de aislamiento y por eso no le habían realizado la segunda PCR de control. Igualmente, agregó que "si estaba con la asistencia que se les brinda a los pasajeros que estaban en aislamiento desde el punto de vista psicológico y social.

"No he tenido contacto con esa persona específicamente si sé que a través del área de Psicología y Psiquiatría una vez que estuvo acá, se tuvo contacto con esa persona y se lo medicó", explicó la funcionaria sin especificar si el joven padecía o no algún trastorno en cuanto a su conducta.

Sobre el resto de las personas que estaban en ese hotel, Jofré aseguró que "se los encapsuló y trasladó de inmediato a otro hotel en donde continuarán con el aislamiento".

Antes de terminar la funcionaria aseguró que desconoce el estado del edificio incendiado y no sabe si podrán o no volver a recibir a personas que deban cumplir con el aislamiento preventivo.