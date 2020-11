Salud asegura que hay camas críticas disponibles, pero el Sindicato Médico dice que no es así

La pandemia de coronavirus empezó mostrar distintas posturas en San Juan. Una de ellas es la disponibilidad de camas para la atención de pacientes que transitan la enfermedad y se encuentra en estado crítico. Desde Salud Pública aseguraron que en este momento hay unidades de terapia intensiva desocupadas, mientras que desde el Sindicato Médico sostuvieron que esto no es así y que tienen demoras a la hora de trasladar a los contagiados.

“En el Rawson hay unidades libres y comenzó con su primera fase de ampliación de las 12 primeras camas en el sector oeste. En una segunda extensión contará con 20 camas más para terapia intensiva”, detalló en conferencia de prensa Matías Espejo, secretario de Medicina Preventiva.

El funcionario destacó que el sistema sanjuanino cuenta con unidades para tratar a pacientes con esa categoría de criticidad. Al mismo tiempo, remarcó que actualmente están ocupadas en un 80%, aunque remarcó que está vigente la posibilidad de ampliarlas tal como lo habían previsto durante el mes de marzo a 200 unidades.

Espejo precisó que en estos últimos días incorporaron las 12 camas críticas en el Hospital Guillermo Rawson como así también 20 para personas moderadas, es decir, que no necesitan asistencia mecánica respiratoria. El secretario también indicó que el Hospital Julieta Lanteri, ex Mental de Zonda, sumó 16 camas y otras 30 se previeron en el Cemec, ex Español, donde el viernes se habilitaron las primeras 12.

Pese a estas consideraciones, Daniel Sanna, titular del Sindicato Médico en la provincia, contó a DIARIO HUARPE que este fin de semana fue “bastante complicado” el traslado de pacientes a las unidades de terapia. Explicó que el operativo sanitario dio inicio a las 9 de la mañana del domingo y el faltante estuvo hasta las 17 cuando se liberaron dos camas en el Rawson.

“Nos encontramos que en el Rawson no había camas en el área crítica. En el Marcial tampoco, al igual que el Cemec. En cuanto al Castaño y Privado también estaban ocupados”, señaló Sanna.

El médico relató que el 107 tenía llamados desde el interior de la provincia que necesitan ser trasladados a una cama, pero tampoco pudieron acceder. Esto sucedió, según sostiene, hasta la tarde cuando hubo algunas camas disponibles, pero les pidieron “seleccionar a los pacientes”.

“Nosotros lo venimos denunciando y nos está preocupando. El personal queda expuesto con el paciente que es Covid-19 positivo sin que les den respuestas. Hay pacientes que se terminan agotando en el domicilio”, criticó Sanna.

En esa línea, Espejo indicó en conferencia que “habría que ver bien cuáles son los reclamos del no ingreso de paciente, pero al día de la fecha se cuenta con número disponible de camas”.

Insistiendo con su postura, Sanna se alejó de la situación puntual que vivió el fin de semana y dijo que el sistema sanitario “están desbordados porque todos los días hay faltante de camas”. A su vez, apuntó contra Salud Pública aduciendo que tienen “doble discurso”.

“La gente está convencida que el servicio está y esto no está. El Ministerio de Salud debe dar explicaciones”, argumentó el médico.

Sanna aconsejó que la cartera sanitaria debería organizarse teniendo una mesa coordinadora que evalúe la disposición de camas para evitar los desplazamientos de médicos y pacientes. “Hay un problema estructural que es crónico y es la falta de planificación en Salud Pública, ahora es muy difícil resolverlo”, concluyó.

Recurso humano

Matías Espejo indicó que la limitante que actualmente existe en la provincia no es el recurso físico ni tecnológico, sino que “el factor más álgido tiene que ver con el recurso humano”. El funcionario dijo que están trabajando intensamente para lograr una articulación con los equipos de trabajo.

“Hay que entender que el sistema sanitario se contrajo hacia fase sanitaria 1”, comentó. En ese aspecto explicó que se debe a la disminución de prácticas médicas para que las unidades funcionen y se asigne a esos profesionales a nuevas tareas.

Espejo sostuvo que los médicos intensivistas no deben ser los únicos en asumir todo el trabajo de la pandemia sino que existen normativas donde establecen que las especialidades pasan a un segundo plano y prima la operatividad. Por ese motivo, abrieron la colaboración de emergentólogos, cirujanos de trauma, internistas, coronarios y anestesiólogos para combatir la enfermedad.

Postura de Asprosa

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, Asprosa, por medio en un comunicado en redes sociales dijo que es una “situación crítica” en la provincia. Aseguran que “no hay respuesta por parte de las autoridades que después de tantos meses de preparación no han logrado estar a la altura de las circunstancias”. En el posteo sostuvieron que “no hay ningún tipo de contención para el equipo de salud que trabaja en esta situación crítica, agotados y llenos de incertidumbre”.