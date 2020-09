Salud estudia declarar circulación viral en algunos departamentos de San Juan

Tras informar 53 casos positivos de coronavirus en la jornada del domingo, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, confirmó que desde Salud están analizando la confirmación de circulación viral en algunos departamentos de San Juan.

La funcionaria lo dijo al ser consultada en conferencia de prensa sobre la presencia de circulación viral en la provincia. “Estamos evaluando eso, teniendo cuidado de que hay departamentos que están libres de casos como Ullum, Zonda y los alejados. En otros hay muy pocos. Tenemos establecidos casos confirmados y otros pequeños conglomerados en otros departamentos”, comentó.

Este miércoles, desde Salud participarán de una videoconferencia con Epidemiología de Nación, tal como lo hacen todas las semanas, para hacer un análisis en conjunto que, seguramente, incluirá el brote de Covid en la residencia San Gabriel.

“Tenemos circulación comunitaria por conglomerado, no podemos hablar de circulación comunitaria en toda la provincia porque hay departamentos que no tienen casos”, aclaró.

¿Qué es la circulación viral o comunitaria de coronavirus?

El ministro de Salud porteño, Hernán Quirós, aclaró en diálogo con La Nación que hay tres etapas. La primera es un país o provincia libre de virus. “No hay circulación en la Argentina y hay personas que lo traen en su cuerpo a nuestro territorio. Esas personas podrían contactar a alguien y habérselo pasado. Nosotros lo identificamos precozmente, lo aislamos y evitamos que lo siga pasando a la sociedad. Pero contactó a gente desde que llegó. Esa gente que fue contactada inmediatamente es aislada", explicó.

"Lo segundo es el que lo contactó y fue aislado. Esta segunda etapa no cambia la realidad porque es una persona que contactó al que vino y como fue aislado, no estuvo desparramando con otros. Es decir, que es una cadena que A se lo pasa a B, B no tiene a quien pasárselo porque está aislado”, siguió.

Mientras que, la circulación viral activa es la tercera etapa. "Cuando alguien que no tenemos en supervisión y aislamiento lo contagia alguna otra persona y esa a otra persona, empezó a circular socialmente el virus. Es decir, está circulando por lugares que no podemos anticipar. No tenemos ninguna evidencia de que haya ocurrido", explicó Quirós.