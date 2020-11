Salud trabaja en una resolución para habilitar el uso de ivermectina

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, informó que desde Salud están trabajando en una resolución que lleve la firma de la ministra Alejandra Venerando que habilite el uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus.

“Desde el ministerio se trabaja en el comité de grupos de expertos para poder tener una resolución que la ministra pueda firmar para aquellos tratamientos que entren en el marco de lo que son tratamientos de uso compasivo que podamos tener disponible en la provincia para nuestros pacientes”, informó en conferencia de prensa.

Lo que buscan es ofrecer este medicamento como alternativa “en el marco de un protocolo” y con el consentimiento informado del paciente.

La ivermectina tiene un efecto viricida y antiparasitario para uso humano y veterinario. Según un estudio realizado en la Argentina en 45 pacientes con Covid , se pudo evidenciar el potente efecto antiviral de la ivermectina en seres humanos y cómo frenó la replicación viral.

Una meseta

Según Jofré, desde la semana pasada hasta la actualidad hay una meseta de casos que va de los 200 a los 300 positivos diarios. Admitió que esto no significa que no haya más casos porque “hay casos sospechosos y otras que aún esperan resultados”.

Contactos estrechos

“Estamos trabajando con el control diario estricto de contactos estrechos, se calcula 5 por positivo”, comentó la jefa de Epidemiología.

Como el número es muy alto, desde Salud piden que quienes sean contactos estrechos de casos confirmados cumplan con las recomendaciones y se aíslen durante 14 días.

Mensaje de Jofré

“En virtud de cómo aumentó el número de contagios en el grupo de jóvenes, recordar que los jóvenes pueden contagiar a padres, abuelos y es a quienes más tenemos que cuidar porque por la edad tienen ese factor de riesgo y alguna comorbilidad. Aunque les parezca que son personas sanas, eso no significa que estén libres de tener las complicaciones que estamos viendo en personas jóvenes y que lamentablemente fallecen. Por favor cumplan con las medidas, reflexiones, no crean que no le va a pasar nada, No desafíen al virus porque no es esa la conducta correcta”, cerró Mónica Jofré.