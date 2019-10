Salvador y Peña llaman a no volver a "la provincia de la desidia", en un acto en San Fernando

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, llamó hoy a no volver "a la provincia de la desidia" anterior a la gestión de María Eugenia Vidal, en un acto de cierre de campaña en San Fernando, el norte del Conurbano, del que participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y dirigentes nacionales.



"El 27 de octubre es una fecha clave, porque se define el tipo de país que queremos. Un país aislado, con impunidad como el que tuvimos hasta diciembre 2015 o un país que encara sus problemas, integrado al mundo, con justicia y reglas claras", sostuvo Salvador en el acto.



El vicegobernador explicó que sucede "lo mismo con la provincia", y aseguró que Vidal consiguió "poner en marcha aquella provincia de la desidia".



"Logramos ponerla en marcha y ordenarla, con infraestructura y empezado a bajar la presión tributaria para hacer definitivamente la provincia de la producción y el trabajo que es la etapa que queremos encarar a partir de diciembre", afirmó.



Los funcionarios presidieron el cierre de campaña de la candidata a intendenta de San Fernando, Agustina Ciarletta, quien advirtió que "no da lo mismo la forma de trabajar, de construir y de pensar el futuro de nuestro país, de la provincia y de San Fernando".



Alex Campbell, primer candidato a diputado provincial, quien también participó del acto en el centro de jubilados La Esperanza, consideró que la del domingo "no es una elección más" y que "no se trata de un candidato" sino de "los valores" que representan, y "del país y la provincia" que "sueñan".



"Para nosotros gobernar es servicio, son las obras que hicimos junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para que en cada rincón del país y de la Provincia los ciudadanos puedan vivir mejor", sostuvo.



Además de Salvador y Peña, participaron del cierre de campaña el ministro de Seguridad provincial y primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo; la candidata a diputada nacional María Luján Rey; el concejal y candidato a diputado nacional Sebastián Salvador; el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Sebastián Neuspiller, legisladores, funcionarios y concejales de distritos vecinos.