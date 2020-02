Salvini se defiende de la acusación por secuestro de personas: "Lo hice para salvar a la Patria"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ex vicepremier italiano Matteo Salvini se defendió de las acusaciones por supuesto secuestro de personas, por la que el Senado le quitó este miércoles la inmunidad parlamentaria, y aseguró que retrasó el permiso de desembarco para 131 migrantes para "salvar a la Patria y sus fronteras".



"Lo hice para salvar a la Patria y sus fronteras. El retardo en el desembarco sirvio para que cinco paises europeos aceptaran redistribuir a los migrantes", aseguró hoy Salvini , luego de que ayer el Senado diera el visto bueno al proceso en un caso por supuesto secuestro de personas, al haber demorado el desembarco de 131 migrantes de un barco miitar en julio de 2019 cuando era vicepremier y ministro de Interior.



Según Salvini, la decisión de no permitir el desembarco de las personas "fue compartida" con el entonces y actual primer ministro Giuseppe Conte y con el entonces vicepremier, y actual canciller Luigi Di Maio.



Así, el líder de la derechista Liga volvió a mostrar que parte de su estrategia judicial será involucrar a sus ex socios en el gobierno entre junio de 2018 y agosto de 2019 y actuales miembros del nuevo Ejecutivo de coalición italiano.



Según Salvini, haber demorado el desembarco de los inmigrantes "sirvió para que Italia no se tranformara en un nuevo campo de refugiados en Europa".



A partir de la decisión del Senado, la Justicia de Catania, Sicilia, deberá decidir si envía o no a juicio al líder derechista, aunque hoy el propio Salvini consideró "absurdo" que la causa vuelva al Tribunal que ya el año pasado había rechazado la existencia de delito en su accionar.