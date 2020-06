Samanta Casais, de “Bake off”, estaría involucrada en un homicidio culposo por accidente de tránsito

Una de las finalistas del reality culinario de Telefe recibió una fuerte denuncia.

Bake Off Argentina (Telefe) entró en la recta final. Anoche, en el anteúltimo programa, se conoció a los tres finalistas que competirán por el título del gran pastelero: Samanta Casais, Damián Pier Basile, Agustina Guz.

Y mientras se acerca la culminación del ciclo que conduce Paula Chaves (35), salieron a la luz oscuras denuncias que involucrarían a Samanta Casais: primero se la acusó de no ser pastelera amateur -una de las condiciones indispensables para participar del reality gastronómico- y ahora, desde Twitter una usuaria la acusa de haber protagonizado un accidente vial en el que falleció una persona.

Todo comenzó cuando el usuario Abel Cancela posteó en relación a que Samanta no es amateur: “Tené en cuenta que es una estafadora, me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc“.

Tene en cuenta que es una estafadora, me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc. — abelcancela (@abelcancela) June 21, 2020

Después de leer eso, fue la usuaria @looretaolgun, quién escribió a modo de denuncia: “Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en Tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”.

“Además se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pagó ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo“, agregó.

“Ni siquiera fue capaz de avisarnos donde estaba internado mi padre siendo que ella tenia todos los datos y nosotros estuvimos 5 días buscándolo como desaparecido. Me gustaría que se haga justicia para que esta persona no cague la vida de nadie más”, sentenció y mostró una foto de la carátula en la Justicia donde se ve que se la acusa de homicidio culposo.

URGENTE!!! Este es Alfredo Olguin de 74 años. Se perdió en Morón cuando iba en moto a su trabajo. La familia está desesperada! RT pic.twitter.com/IeY6RHASZy — Mariana Montero (@marianamont) November 20, 2017

