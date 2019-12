Sampdoria festeja sobre la hora en el clásico genovés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sampdoria logró una victoria sobre la hora ante Genoa por 1 a 0 en el clásico genovés disputado hoy por la decimosexta fecha de la Serie A de Italia.



El equipo dirigido por Claudio Ranieri se impuso con gol de Manolo Gabbiadini a los 40 minutos del segundo tiempo y se recuperó de dos derrotas consecutivas ante un rival que acumula siete fechas sin ganar y tres caídas consecutivas como local.



La Samp, que mantuvo entre los suplentes a los argentinos Gonzalo Maroni y Emiliano Rigoni, trepó al 16to. lugar con quince unidades y salió de la zona de descenso, que ocupa su rival con once puntos en el penúltimo escalón de las posiciones.



En Genoa fue titular el ex zaguero de Belgrano de Córdoba y el seleccionado argentino sub 20 Cristian Romero.







Resumen de la 16ta. fecha:



Hoy: Brescia 3 (Chancellor, Torregrossa y Spalke)-Lecce 0; Napoli 1 (Milik)-Parma 2 (Kulusevski y Gervinho) y Genoa 0-Sampdoria 1 (Gabbiadini).



Mañana: Hellas Verona-Torino (8:30); Bologna-Atalanta, Juventus-Udinese y Milan-Sassuolo (11:00); Roma-SPAL 2013 (14:00) y Fiorentina-Inter (16:45).



Lunes: Cagliari-Lazio (16:45).







Posiciones: Inter 38 puntos; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari y Roma 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli 21; Torino y Milan 20; Hellas Verona 18; Bologna y Fiorentina 16; Sassuolo, Lecce, Sampdoria y Udinese 15; Brescia 13; Genoa 11 y SPAL 9.