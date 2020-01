San José de Oruro, dirigido por Omar Asad, recibe al Guaraní de Gustavo Costas

San José de Oruro, de Bolivia, dirigido por el argentino Omar Asad, será local mañana ante Guaraní de Paraguay, que tiene a Gustavo Costas como entrenador, en un cotejo de ida por la primera fase de la Copa Libertadores de América.



El encuentro se jugará desde las 19.15 de Argentina en el estadio Jesús Bermúdez en Oruro, a 3.735 metros sobre el nivel del mar, con el arbitraje de Augusto Aragón de Ecuador. El desquite será el miércoles 29 en Asunción y en segunda fase el vencedor enfrentará a Corinthians de Brasil.



San José iniciará su octava participación en la Libertadores, dirigido por el "Turco" Asad, y con Kevin Ceceri (ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Guillermo Brown) en el plantel.



Por su parte,Guraní, con el "Coco" Costas como DT, cuenta en el plantel con los argentinos Ignacio Don (no jugó en Argentina), Hernán Lópes (ex Lanús, Arsenal y Flandria), Guillermo Benítez (Argentinos y Estudiantes de Buenos Aires), Claudio Aquino (ex Ferro, Defensa, Godoy Cruz, Belgrano y Unión) y Fernando Barrientos (Lanús, Defensa y Justicia y Rosario Central).



Asimismo, Barcelona de Ecuador, dirigido por el argentino Fabián Bustos, visitará a Progreso de Uruguay en el Parque Alfredo Víctor Viera, el estadio de Wanderers, desde las 21.30, con el arbitraje del chileno Eduardo Gamboa.



El desquite será el 29 en Guayaquil y el ganador enfrentará en segunda fase a Sporting Cristal de Perú.



Barcelona, en su 26ta. participación en la Libertadores (fue subcampeón en dos ocasiones, 1990 y 1998), es un equipo tradicional en esta competencia y jugará ante Progreso, que se da el lujo de acompañar en esta edición a los dos grandes de Uruguay, Peñarol y Nacional.



El equipo ecuatoriano es dirigido por Bustos, que hizo toda su carrera como entrenador en Ecuador, y que jugó en Lanús, Belgrano, Deportivo Morón y Atlético Tucumán, entre otros.



En el plantel están los argentinos Javier Burrai (ex arquero de Arsenal, Guillermo Brown, Sarmiento y Gimnasia de Jujuy) y Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan y Chacarita)



Progreso, dirigido por Leonel Rocco, no tiene argentinos en su plantel, fue fundado en 1917 y fue campeón uruguayo en 1989.