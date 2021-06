Basado en el informe meteorológico que marca que San Juan cuenta con al menos 40 días de días “helados”, que cumple con las normas IRAM de clasificación establecidas por Enargas, 190 diputados nacionales votaron a favor para que San Juan se sume al resto de las provincias que deben estar incluidas como Zona Fría y que los usuarios residenciales tengan un impacto en el pago de las tarifas que conllevará un descuento de entre el 30% al 50%.

Actualmente los usuarios sanjuaninos pagan por el servicio de gas un 32% más que los usuarios de Río Negro y un 50% más que los que viven en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, así que de aprobarse esta ley sería un verdadero alivio para la economía doméstica local.

Si finalmente San Juan logra ser considerada como “zona fría” se sumaría así a las provincias que gozan de compensaciones del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, tal cual lo establece el artículo 75 de la Ley 25.565.

Este proyecto incluye a San Juan, Mendoza, San Luis, Salta y más de 50 municipios del Gran Buenos Aires se sumen dentro de esta clasificación del Enargas.

En su turno, el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende expresó que “este proyecto beneficiara a más de 118.000 sanjuaninos en un contexto de crisis económica”, y agregó que “este es un proyecto de gran impacto social y es importante que la oposición entienda lo que es vivir arrinconado junto a la Cordillera con largos días de frío y que obligo a muchos ciudadanos, con un invierno duro y prolongado que obligó a los sanjuaninos a acostarse apenas llegaba la noche para hacerle frente al frío ya que no encienden las estufas por no poder pagar las tarifas de gas”.

El proyecto, que logró dictamen el miércoles en la comisión de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, llegó impulsado por el bloque del Frente Todos y esto, aseguró Allende, fue "fundamental" para que siguiera su curso. Los diputados sanjuaninos venían trabajando la propuesta hace más de tres años, pero recién este año pudo ingresar al Congreso.

Ahora resta esperar el tratamiento y aprobación en la Cámara Alta y luego restaría la puesta en vigencia. Para este paso es necesaria la publicación de la norma, pero también un trabajo conjunto entre Enargas, el ente regulador a nivel nacional, tanto con las empresas distribuidoras como con Anses. Es que el texto votado también contempla reducciones tarifarias para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar. El acceso al descuento del 30 o el 50% dependerá de los ingresos del grupo familiar.

¿Qué sanjuaninos tendrían mayor descuento por ser Zona Fría?

• Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

• Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

• Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

• Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

• Beneficiarios de la Ley N° 27.351.

• Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

• Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

• Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.