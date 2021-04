En San Juan avanzan en la compra de más de un millón y medio de vacunas

Este jueves Uñac dio detalles por primera vez de cuántas vacunas están negociando comprar desde la provincia de San Juan. Según el mandatario, sería más de un millón y medio. En concreto, serían 1,6 millones de vacunas las que podría adquirir el Estado provincial.

Esto significa que el plan de comprar junto a otras provincias sigue siendo el más fuerte. La provincia tiene 800.000 habitantes, el volumen del que habó Uñac es la suma de primeras y segundas dosis, por lo que la cantidad es justa para colocar los dos componentes a todos los sanjuaninos.

Pero de todas formas, la provincia tendrá más de lo que necesita. Es que una parte del total de habitantes ya fue vacunada y otro sector no accederá a las dosis tanto por decisión personal, ya que inmunización es voluntaria, o porque no cumple con los criterios. La mayoría de las vacunas no han sido todavía recomendadas para menores de edad y embarazadas.

En declaraciones a la prensa, Uñac explicó que en la actualidad “hay conversaciones y nos estamos ocupando de todas las gestiones necesarias”. Esto fue en la misma línea de lo que ya había adelantado él y también algunos de sus funcionarios la semana pasada.

Pero esta vez el mandatario sumó más precisiones y dijo no solo que están negociando cerca de 1,6 millones de dosis, también agregó que piensan invertir alrededor de “50 y 60 millones de pesos".

Que la provincia tenía dinero guardado para tal fin se conoce desde finales de 2020. Es que las vacunas no son difíciles de conseguir por el costo en dinero, sino porque los laboratorios no dan abasto a producir y por eso las negociaciones se vuelven complejas.

En una entrevista de este lunes, el Secretario Administrativo de Salud, Guillermo Benelbaz, explicó que la provincia había encarado todas las negociaciones posibles y que el objetivo era conseguir vacunas para el 2021. El funcionario detalló que los fabricantes ponían entre las condiciones para la entrega temprana que sea un volumen de dosis importantes.

Uñac no quiso decir con qué laboratorio tiene las negociaciones avanzadas San Juan. Un diario sanjuanino aseguró que sería con Astra Zéneca y la planta del mismo laboratorio que produce en India.

Juego abierto para las provincias

Si bien el Gobierno de San Juan empezó a comunicarse con laboratorios hace algunos meses, los funcionarios locales aseguran que frenaron los contactos porque el Estado Nacional había tomado este rol.

Fueron declaraciones recientes del Jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, las que revivieron esta búsqueda. El funcionario dijo que todas las provincias podían hacerlo y que nunca estuvo prohibido.

Este miércoles en su mensaje para anunciar medidas en el AMBA el presidente se refirió al tema y dijo que estaba al tanto de que había Gobernadores intentando conseguir dosis. Pero también matizó diciendo que no sería una gestión fácil porque “los laboratorios prefieren seguir hablando con los Estados Nacionales”.