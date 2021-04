San Juan quiere comprar vacunas para el 2021: cómo van las negociaciones

Guillermo Benelvaz, Secretario Administrativo de Salud Pública, contó cómo avanzan las negociaciones para comprar vacunas que inició San Juan. El funcionario explicó que hay una decisión política de, por un lado, encarar todas las alternativas posibles, pero también de conseguir comprar antes de que termine el 2021. Es ahí donde apuntan todos los esfuerzos.

Esto marca que el objetivo es ambicioso, porque si bien hay tratativas del mismo tipo en Argentina, también hay voces moderadas que aseguran que las primeras vacunas compradas por provincias llegarían en 2022 o incluso después. Pero el secretario dijo que esa será una “segunda etapa”, porque ahora la prioridad es reforzar la campaña nacional de vacunación 2021.

Pero, más allá de la intención, el mercado internacional ha demostrado ser duro. “Sabemos que no solo no hay vacunas, sino que también están asimétricamente distribuidas”, explicó el funcionario en diálogo con Suban el Volumen de Radio Red Clarín. Él es el encargado de las compras de Salud Pública. Por eso San Juan ha encarado una estrategia lo más abierta posible para buscar alternativas, donde no quieren dejar posibilidades afuera.

Benelvaz explicó que están contactando laboratorios de todo el mundo. Durante el fin de semana siguieron trabajando junto a la ministra Alejandra Venerando. Las vías de comunicación incluyen desde contacto directo con fabricantes, empresas internacionales con presencia en San Juan y vías diplomáticas. El dinero no es un problema, ya que el mismo Sergio Uñac aseguró en 2020 que la provincia cuenta con los fondos para salir a buscar el bien por el que compite el mundo.

De manera extra oficial se habla del apoyo de la minera china que tiene la mitad de Veladero, Shandon Gold. Oficialmente, en pleno Acuerdo San Juan, la Unión Industrial de San Juan a través de su presidente Hugo Gornasky, expresó su intención de ayudar a las gestiones.

La dificultad mayor que está teniendo San Juan es conseguir una oferta de vacunas acorde a la cantidad de habitantes. Benelvaz dio un ejemplo de una de las negociaciones con la que habían avanzado para explicar el difícil escenario: “nos encontramos con que un laboratorio podía entregar vacunas en septiembre – octubre, pero la compra mínima era de 4 millones de dosis”.

Es que los fabricantes están ahora vendiendo directo a estados nacionales. Cuando San Juan salió a competir a ese nivel la provincia empezó buscando cierto número, pero los encargos mínimos son de 500 mil o un millón de dosis. Más que la cantidad de habitantes total de la provincia.

Ahí fue cuando surgió la idea de asociarse con otras provincias para acordar la entrega de un número mayor de dosis que luego distribuirán. Sobre esto Benelvaz explicó que las negociaciones están “en un nivel 9 de 10, es fácil conseguir socios”.

Más complicado es conseguir acuerdos, armar logística de envíos y otros procesos a los que las provincias no están acostumbradas. Es que la compra de vacunas nunca ha sido un trabajo federal, sino que siempre se hizo a través de la Nación.

Todo parece indicar que dependerá de la capacidad productiva de los laboratorios, la predisposición de los mismos a hacer acuerdos de los mismos. Mientras tanto, la decisión política parece ser no dejar ninguna puerta por golpear.