San Juan espera la luz verde para que vuelva el automovilismo

Desde el 20 de marzo, cuando comenzó la inactividad producto del aislamiento social preventivo obligatorio, el automovilismo como todo las actividades deportivas, está paralizado.

Desde entonces, el mundo del automovilismo quedó a la espera de nuevas autorizaciones. En un país tan extenso, cada región cuenta con su propia particularidad. Y es por ello que de a poco, cada rincón fue experimentando su vivencia y sus habilitaciones.

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se vive el momento más complejo, superando los récords de contagio de Covid 19, en otros lugares comenzaron a habilitar muchas actividades, entre ellas, el deporte motor, con pruebas para el automovilismo, el karting y también el motociclismo, incluido el motocross.

Los permisos y las habilitaciones dependen de las autorizaciones correspondientes de los gobiernos provinciales, y a su vez, de lo que se dictamine en cada partido o localidad.

En algunos casos, el área de Salud de cada estado determina si se encuentra bajo la modalidad de aislamiento social preventivo obligatorio o en todo caso, si se reduce al distanciamiento social preventivo obligatorio.

En la última fase, los protocolos se elaboran para cumplir con ese acatamiento, limitando la cantidad de personas por vehículo y respetando determinadas distancias en las ubicaciones en los boxes, además de someterse cada uno al control de temperatura y procedimientos de higiene.

En el siguiente mapa te mostramos cuál es la realidad del automovilismo en la Argentina, dentro de una dinámica constante:

Los lugares habilitados son Misiones, con los autódromos de Oberá, Posadas, Apóstoles y Eldorado; Entre Ríos, con Concordia; Mendoza, en San Martín; Chubut, Comodoro Rivadavia; Santa Fe, con Rosario, Rafaela y San Jorge.

En Córdoba hay un mix aún. Por un lado se habilitó el kartódromo en Laboulaye, y también la actividad para el Rally Cross, por ejemplo la pista Gastón Perkins, dentro del complejo de La Fortaleza, de Oreste Berta, en Alta Gracia. Sin embargo, aún resta esperar para las habilitaciones de los autódromos Oscar Cabalén y el de Río Cuarto.

En Neuquén, por ejemplo, se habilitó el permiso para la práctica de motocross.

Según las negociaciones, las provincias que estarían próximas a contar con las habilitaciones pertinentes son San Juan, San Luis y La Pampa.

No sólo los lugares por habilitarse solucionan este aspecto, dentro del respeto por los protocolos presentados (distanciamiento, higiene, información, etc). Hay otro aspecto importante: el traslado. En algunos autódromos sólo permiten el ingreso de pilotos y/o equipos que estén radicados a no más de 30 kilómetros del lugar. Y ese inconveniente se multiplica en cada rincón del país.

Al margen, hay lugares que por estas horas se gestionan los permisos, ya que hay mucho interés para la vuelta de la actividad automovilística. Por un lado, en la provincia de Salta, donde Pablo Vuyovich, presidente del Club de Karting, presentó el protocolo, como así también el Auto Club Salta para habilitar el autódromo Martín Miguel de Güemes.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la situación es más llamativa. El autódromo Oscar y Juan Gálvez presenta una infraestructura que permite lleva a cabo los distintos protocolos presentados, gracias a su extensa infraestructura. Las gestiones, desde la política y desde las entidades automovilísticas, se realizan en pos del regreso de la actividad. Sin embargo, la cantidad de casos positivos que se detectaron en la ciudad y alrededores se asoman como amenazas en contra de alguna decisión favorable.

Diversas situaciones ante el mismo problema: la necesidad de volver a las pistas por parte de equipos y categorías. A medida que pasa el tiempo, la situación se agrava. Y todos buscan la solución para la vuelta a la actividad.

Fuente: TyC Sports.