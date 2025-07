La directora del Registro Civil de San Juan, Verónica Benedetto, ofreció un panorama detallado sobre la actividad de la institución, destacando un notable incremento en los matrimonios por sobre los divorcios en lo que va del año.

En el programa "Te Lo Tengo que Decir", transmitido en HUARPE TV (por TDA 19.2), Benedetto reveló datos comparativos con respecto a los matrimonios y los divorcios.

La funcionaria destacó que "la gente se sigue sumando a la institución del matrimonio’", un dato que desmiente la percepción de que las uniones formales están en declive.

Matrimonios en ascenso

En lo que va de este año se registraron 773 matrimonios en San Juan, mientras que el año pasado, para el mismo período, la cifra fue de 644 matrimonios.

Este aumento se complementa con la iniciativa de los "matrimonios emblemáticos", que permiten a las parejas elegir escenarios no convencionales para su unión. "Hemos tenido seis o siete, creo que fueron siete eh matrimonios emblemáticos", afirmó Benedetto. Estos se realizaron en lugares como el Dique Punta Negra, el Valle de la Luna, los jardines del Bicentenario, la estación del ferrocarril, la Difunta Correa y la Quebrada de Zonda. Además, la funcionaria abrió la puerta a nuevas propuestas: "Si alguien quiere casarse en algún lugar que no esté en el listado puede venir a proponernos y nosotros vemos si lo tramitamos y lo hacemos en ese lugar".

En el marco de los 15 años de la Ley de Matrimonio Igualitario, San Juan ha celebrado un total de 207 matrimonios igualitarios desde su sanción. De este total, 110 uniones fueron entre mujeres, 96 entre varones y, por primera vez este año, se registró una unión no binaria.

Divorcios y una leve baja con explicación

En cuanto a los divorcios, la directora del Registro Civil señaló una tendencia a la baja. Este año, en seis meses, se contabilizaron 568 divorcios, en tanto que el año pasado la cifra fue de 681 divorcios.

Benedetto explicó que esta disminución se debe a un proceso de regularización llevado a cabo el año anterior. "El año pasado se 'regularizaron muchos divorcios que no estaban inscriptos' a raíz de este acuerdo con la Corte", detalló. Anteriormente, algunos divorcios no se asentaban marginalmente en el acta de matrimonio, impidiendo su registro. Ahora, "directamente de los juzgados se mandan el Registro Civil para inscribir y ya no queda ninguno sin inscribir". Esto hace que el número de 568 de este año "te podría decir que es casi real todos los divorcios que han ocurrido en este semestre".