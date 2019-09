San Juan prepara dos demandas más contra Nación por $2.700 millones

Era sólo una cuestión de tiempo. Ante los reiterados incumplimientos de la gestión macrista y en medio de la creciente polémica con Vialidad Nacional, el Gobierno de Sergio Uñac decidió interponer dos nuevas demandas contra la Nación por el dinero que no le repuso a la provincia por obras viales. Los planteos se están cocinando en estos momentos en la Fiscalía de Estado, son por unos $2.700 millones y se suman a uno reciente que ingresó a la Corte Suprema por el mismo concepto.

En Casa de Gobierno evalúan que no hay otra vía para recuperar el dinero que la provincia viene desembolsando para financiar obras nacionales, con el objetivo de que no se detengan y preservar fuentes de trabajo. Hubo gestiones de todo tipo ante las autoridades macristas y hasta una primera demanda y nada. Las respuestas fueron siempre las mismas: que no corresponde, que la deuda es inexistente, que faltan papeles.

La administración uñaquista le dio instrucciones al fiscal de Estado, Jorge Alvo, para que avance con dos nuevas demandas ante el máximo tribunal del país. El funcionario ya trabaja con su equipo de abogados y según dijeron fuentes gubernamentales, la intención es presentarlas en el transcurso de lo que queda de este mes.

Las fuentes aseguraron que uno de los planteos asciende a $1.300 millones y es por recursos que aportó la provincia en 2017 para darle continuidad a distintas obras viales que se tenían que ejecutar con financiamiento nacional. El otro es por $1.400 millones que corresponde a fondos que la gestión uñaquista puso entre septiembre de 2018 y agosto de este año para seguir adelante con la Ruta 40 norte.

Todo ese dinero es parte de los cerca de $4.000 millones que el Gobierno local le viene reclamando desde el año pasado a Vialidad Nacional. El organismo que conduce Patricia Gutiérrez firmó en octubre de 2018 con la provincia un convenio de pago parcial por 2.200 millones, pero sólo canceló una porción y se desentendió del resto.

La deuda que quedó por el convenio fue de $880 millones y la provincia resolvió judicializar el reclamo, luego de las incesantes negativas macristas. Presentó una primera acción la semana pasada ante la Corte Suprema por $1.222 millones entre intereses y capital, lo que tensó más la relación y abrió una seguidilla de declaraciones cruzadas entre funcionarios nacionales y provinciales (ver Dardos cruzados).

El monto que reclama ahora San Juan no ingresó en ningún convenio de pago. Los $1.300 estuvieron a punto de ser parte de un acuerdo cuando Javier Iguacel aún estaba al frente de Vialidad Nacional, pero eso quedó en la nada, el tiempo pasó, los incumplimientos siguieron y el dinero se acumuló con los 1.400 millones que nunca fueron devueltos por la 40 norte.

Dardos cruzados

Uno días después de que la provincia interpuso la primera demanda, desde Vialidad Nacional salieron con los tapones de punta. Su actual titular, Patricia Gutiérrez, atribuyó todo a cuestiones políticas, negó la existencia de la deuda y aseguró que no corresponde pagar, porque San Juan no acreditó con documentación los montos reclamados. Desde la provincia, el que salió a cruzarla fue el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario uñaquista aseguró que la respuesta de Gutiérrez es “muy pobre”, que no tiene fundamentos y afirmó que el Estado sanjuanino sí presentó la documentación que acredita la deuda.

Dato

La gestión uñaquita necesita imperiosamente recuperar el dinero que le adeuda la Nación, para poder poner en marcha distintas obras que vienen demoradas por efecto de la profunda crisis económica nacional.