San Juan Rugby Club se quedó con la batalla de Santa Lucía

Otro clásico que quedará en la memoria colectiva del mundo ovalado. Las emociones no faltaron y el destino quiso que un pibe que tuvo que esperar tres años para jugar su primer cap le diera el triunfo al San Juan RC; equipo que nunca se resignó a pesar que el partido le fue esquivo.



Los Patos otra vez no supieron cerrar un partido. Pese a estar siempre arriba del marcador, las desatenciones en defensa y la indisciplina lo llevaron a quedarse sin nada y acumular su sexta caída consecutiva.



La primera etapa tuvo a los de Santa Lucía proponiendo. Fue así que Theo Imparado marcó el primer try de la tarde cuando se filtró por la punta cuando iban apenas 3 minutos de juego. Con paciencia y orden, la U lo dio vuelta por intermedio de Julián Aguiar e Ivo Rodríguez para dejar las cosas 20-10. En la última, Ricardo Díaz acortó distancias para los locales e irse al descanso 20-15 abajo.





La segunda mitad fue palo a palo. Ambos equipos pensaron en ingoal ajeno. El Piuquén volvió a golpear de entrada a través de un buen empuje en el scrum para provocar un try penal. El ingreso de Juan Martin Echegaray le dio el ritmo que necesitaba a la Universidad, quien volvió a ponerse al frente gracias a la efectividad de Juan Manuel Uzair. El try de Francisco Marcucci parecía sentenciar la victoria para la visita. Sin embargo, los Piuquenes fueron a quemar naves. Con mas alma que buen juego, los de Santa Lucia fueron a buscar la victoria que se le venía negando durante todo el torneo. En la última jugada, increíblemente la pelota se le resbaló de las manos y Francisco Perello se tiro para atraparla y marcar el empate. Con el tiempo cumplido, Mariano Reinoso acerto a los palos para darle el triunfo al San Juan RC por 36-34 y quedarse con un clásico que quedará para la memoria de todos los amantes del rugby.

Los otros resultados de la novena fecha fueron las victorias de Marista, CBM y Neuquén RC. Los Curas mendocinos siguen más líder que nunca y vencieron a Teqüe 31-19; mientras que Chacras se llevó el triunfo por 30-29. El que dio la nota fueron los Patagónicos, quienes derrotaron 22-16 a Los Tordos.

Síntesis



San Juan RC: 1.Sebastián Diez, 2.José Moreno, 3.Agustín Rodríguez; 4.Mateo Licciardi, 5.Ricardo Díaz; 6.Eduardo Caputo, 7.Juan Pablo Venier (C), 8.Ignacio Herce; 9.Santiago Gallardo, 10.Francisco Perelló; 11.Bautista Scadding; 12.Diego Medinzabal, 13.Felipe González; 14.Theo Imparado; 15.Mariano Reinoso.

Entrenador: Mauricio Castro.

Suplentes: 16.Federico Russo, 17.Gastón López, 18.Federico Gutiérrez, 19.Franco Lara, 20.Tomás Lloveras, 21.Joaquín Farré, 22.Bautista Cuneo, 23.Carlos Castro.



Universidad 1.Juan Paulo Davighi, 2.Bautista Baldi, 3.José Cantoni; 4.Diego Mut, 5Julián Aguiar (C); 6.Joaquín. Sánchez, 7.Francisco Marcucci, 8.Santiago Baldi; 9.Ivo Rodríguez, 10. Gerónimo Pastore; 11.Agustín Sales; 12.Nicolás Buloz, 13.Andrés Buloz; 14.Juan Manuel Uzair; 15.Rodrigo Mattar.

Entrenadores: Javier Sánchez y Fernando Torcivia.

Suplentes: 16.Juan Gómez, 17.Nicolás Martínez, 18.Cristian González, 19.Agustín Giuliani, 20.Tomás López, 21.Juan Martín Echegaray, 22.Juan Manuel Lloveras, 23.Franco Jorquera.





Tantos



San Juan RC 36

Try: Theo Imparado (x2), Ricardo Díaz, Try penal de scrum, Mariano Reinoso.

Penal: Mariano Reinoso.

Conversión: Mariano Reinoso (x3)



Universidad 34

Try: Julián Aguiar, Ivo Rodríguez, Francisco Marcucci.

Penal: Juan Manuel Uzair (x5)

Conversión: Juan Manuel Uzair (x2)



Resultado parcial: San Juan RC 15-20 Universidad



Amonestaciones

Amarillas: Juan Pablo Venier (SJRC), Diego Mendizábal (SJRC) José Cantoni (UNI), Juan Paulo Davighi (UNI).

Rojas: -.



Referee: Federico González.

RA1: Sofía Vildozo.

RA2: Cristian Bonilla.



Cancha: Guiguí Federico, San Juan RC.

Intermedia: San Juan RC 20-29 Universidad

Pre Intermedia San Juan RC 33-38 Universidad