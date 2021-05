San Juan sale a poner $1.000 millones para trabajadores de los sectores más golpeados por la pandemia

El fuerte impacto negativo que ha provocado la pandemia de coronavirus sobre la economía sanjuanina, como lo viene haciendo a nivel nacional y mundial, es indisimulable y queda expresado en los indicadores que vienen en picada. Dentro de esto, varios sectores son los más complicados y en vista a ello el Gobierno sanjuanino anunció este lunes un programa de beneficios para mantener el nivel de empleo por el cual inyectará $1.000 millones durante cuatro meses.

La iniciativa había sido adelantada por la ministra de Hacienda, Marisa López, el pasado jueves en su visita al Café de la Política de Yo te Invito, en Canal 5 Telesol. En ese momento no descartó que pudiera aparecer una ayuda económica para los sectores más afectados por el confinamiento que se dispuso para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus.

En una conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno, la propia funcionaria explicó que se trata del programa Proteger Empleo. "Esto tiene que ver con la necesidad de seguir asistiendo a todos los sectores de la economía que se vieron afectados por la pandemia. De nuestro presupuesto estamos destinando más de $1.000 millones en asistencia a estas empresas y la finalidad es proteger el empleo mientras dure esta situación de pandemia", añadió.

Los sectores involucrados son el comercio minorista, actividades turísticas y culturales, gastronomía, transporte escolar, monotributistas y autónomos. "Según nuestros registros se beneficia a más de 1.200 empresas, 10.000 empleados y 5.000 monotributistas y autónomos", explico López.

A través de este programa, similar al REPRO que abona la Nación, el Estado sanjuanino abonará $15.000 por cada empleado en relación de dependencia que pertenezcan a actividades relacionadas con el comercio minorista y actividades turísticas. Mientras que para caso de hotelería urbana y agencias de viaje, el monto se eleva a $22.000. El beneficio se extenderá durante cuatro meses y se pagará a mes vencido en julio, agosto, septiembre y octubre.

El ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, informó que "en breve comenzaremos las inscripciones la idea es poder abarcar la mayor cantidad de empresas que estén afectadas y de esa manera contribuir con los empleados registrados". Es que para acceder a Proteger Empleo, las empresas deberán acreditar que no han accedido a los beneficios del REPRO II otorgado por el Gobierno Nacional y, además, tendrán que presentar las declaraciones juradas de aportes y contribuciones seguridad social de los períodos marzo y abril de 2021.

A su turno, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, resaltó que el programa tiene por objetivo darle una contribución al sector de hotelería y agencias de viajes que desde el inicio de la pandemia no trabaja de manera normal, sobre todo en el Gran San Juan. "Para completar este anuncio y en lo que toca al área que represento, sabemos que el turismo y la cultura son sectores fuertemente castigados. Faltaba en el sector hotelero urbano, que tiene un promedio de ocupación anual de 16% y que condensa 50% de las plazas en San Juan. Este sector no se ha podido mover desde el primer día debido a que no es la plaza de turismo de naturaleza que se promocionó en pandemia", expresó.

Finalmente, el anuncio lo cerró el gobernador Sergio Uñac: "La pandemia ha venido a girar las estructuras sanitarias en una primera etapa, pero también las económicas. Desde el mismo momento en que la sanidad entró en crisis en el mundo, cada uno retraía el gasto. Ante la incertidumbre uno empieza a guardar, eso también pasa en el sector privado".

El mandatario enfatizó en las herramientas que el Gobierno provincial dispuso para paliar la situación y reconoció que no fueron suficientes por la gravedad de la crisis que viene provocando el coronavirus. "Lo que tratamos es cuidar el trabajo de los empresarios y los trabajadores, a todos por igual. Estamos trabajando en este último tiempo sobre lo sanitario y lo económico, y me parece que estos tres meses subsiguientes van a ser clave porque venimos viendo una curva ascendente de contagios. Hasta donde pudo el Estado hemos potenciado la salud, pero nos pareció importante que ante este horizonte inmediato el Estado sanjuanino dispusiera $1.000 millones para ayudarles a pagar a los trabajadores de las empresas", concluyó.