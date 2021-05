López no descartó una ayuda económica para los sectores afectados por el confinamiento

La ministra de Hacienda y Finanzas de San Juan, Marisa López, visitó el Café de la Política de Yo te Invito, en Canal 5 Telesol, y no descartó que exista una ayuda económica para los sectores más afectados por el confinamiento que se dispuso para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus. También habló de los ingresos que tuvo la provincia en el primer cuatrimestre del año, que estuvieron casi un 74% por encima de lo presupuestado, y aclaró que también las erogaciones se dieron sobre lo estimado.

En relación con este último punto la funcionaria aclaró que, entre enero y abril, San Juan recibió por Coparticipación Federal de Impuestos alrededor de $6.000 millones más, pero en el mismo periodo gastó $2.000 millones más de lo esperado. “Esos $4.000 millones representan aproximadamente una grilla salarial”, comentó. Además dijo que este parate de 9 días traerá aparejado una caída en los ingresos que puede rondar el 5%.

En medio de esta situación crítica, desde lo sanitario y lo económico, Marisa López adelantó que no descartan una ayuda financiera para los sectores más afectados por la pandemia. “La prioridad es siempre mejorar lo sanitario, pero también pueden existir partidas destinadas a los sectores más relegados y afectados por el confinamiento”, dijo la ministra y confirmó que estuvo reunida con representantes de los gastronómicos y hoteleros quienes pidieron “incentivos fiscales, herramientas financieras y la suspensión en el pago de impuestos”.

Al ser consultada sobre el regreso de la actividad económica, desde el lunes próximo, comentó que “desde mi lugar diría que sería muy bueno que volvieran las actividades, pero que no existiera circulación viral. Es triste pensar que podemos llegar a un colapso sanitario. Lo que debemos entender es que en pandemia perdemos todos, no hay sector que no haya perdido” y cerró al decir que “me parece que para no resentir la economía nos debemos cuidar individualmente”.

El ping pongo de Marisa López

Sergio Uñac: “Es un visionario, es una persona muy capaz”.

Alberto Fernández: “Un dirigente muy capaz que le tocó vivir una situación muy compleja por la pandemia”.

Martín Guzmán: “Me gusta su plan económico, ya que tiene que ver con el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social”.