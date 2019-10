San Lorenzo asume segundo compromiso por la Champions League América

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

San Lorenzo, ganador de las últimas dos ediciones de la Liga de las Américas, asumirá mañana su segundo partido por la Champions League América de Básquetbol (BCLA), cuando visite a Biguá, en Montevideo.



El encuentro, válido por la zona A, se jugará en el moderno Antel Arena de la capital uruguaya, a partir de las 20.00.



El equipo de Boedo, conducido por el DT Facundo Muller, se impuso en el primer partido del grupo, jugado el lunes, a Mogi das Cruzes de Brasil, por 82-78.



El interno estadounidense Justin Williams continúa con una molestia en el tobillo izquierdo y no será de la partida en el 'Ciclón'.



Biguá, institución afincada en el barrio montevideano de Villa Biarritz, tiene en sus filas al uruguayo Martín Osimani (ex base de Obras Basket y Peñarol de Mar del Plata) y al juvenil alero entrerriano Marcos Geller.



El viernes, en tanto, a partir de las 21.30, y por la zona C, Instituto de Córdoba recibirá en el gimnasio Angel Sandrín a Flamengo de Brasil, que contará con el concurso del armador juninense Franco Balbi (ex Ferro).



Ese mismo día, en San Pablo, el local Sesi Franca, con la probable intervención del escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), se topará con Aguada, el otro representante uruguayo en este torneo continental que cumplimenta su primera edición.