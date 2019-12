San Lorenzo cierra etapa clasificatoria ante Biguá de Montevideo

San Lorenzo (3-0) cerrará mañana su participación en la etapa clasificatoria de la Básquetbol Champions League América (BCLA) enfrentándose a Bigua de Montevideo (0-3), ya eliminado, en partido que se jugará en Boedo.



El encuentro, correspondiente a la zona A de la competencia continental, empezará a las 21.00 en el estadio Roberto Pando. Habrá trasmisión en directo de la señal DirecTV Sports.



El conjunto azulgrana ganó los tres encuentros que protagonizó: a Mogi das Cruzes (82-78 y 107-78) y al propio Biguá en Uruguay (97-91, en suplementario).



Por ende, el "Ciclón" ya se aseguró el primer lugar del grupo y jugará cuartos de final ante el segundo de la zona B.



“Este partido no nos suma porque ya somos primeros de grupo. Pero igualmente tenemos que afrontarlo con seriedad” indicó el DT Facundo Muller.



“Estamos buscando un camino, porque este es un equipo nuevo, en donde se fueron cinco jugadores”, agregó el ex DT de Instituto de Córdoba.



“Las cosas no se arman de un día para el otro, en uno o dos meses no tendremos una estructura sólida de equipo. Estamos en la búsqueda de jugar mejor cada día”, expresó Muller ante la consulta de Télam.



Mañana también, por la zona D, Fuerza Regia de Monterrey, con el concurso del base argentino Cristian Cortés (ex Obras Basket), se medirá con Capitanes, en duelo entre conjuntos mexicanos que definirá al segundo calificado, ya que Real Estelí de Nicaragua (4-0) se aseguró el primer puesto de la sección.