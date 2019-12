San Lorenzo ganó y finalizó invicto la etapa clasificatoria de Básquetbol Champions League América

San Lorenzo (4-0) sorteó exitosamente la etapa clasificatoria de la Básquetbol Champions League América (BCLA), al derrotar esta noche a Biguá de Uruguay (0-4), por 104 a 88, en partido correspondiente a la zona A de la competencia continental.



En el estadio Roberto Pando del barrio de Boedo, el equipo azulgrana se impuso con la siguiente progresión: 22-22, 51-44, 78-68 y 104-88.



El conjunto dirigido por Facundo Muller diseñó un contundente éxito, apoyado en la sólida prestación del escolta Luciano González.



El ex jugador de Instituto de Córdoba terminó con un balance de 19 tantos (5-8 en dobles, 2-4 en triples, 3-3 en libres) y 3 rebotes.



También fueron importantes las labores del interno extranjero Justin Williams (10 puntos, 8 rebotes y 2 bloqueos) y de los bases Nicolás Aguirre (14 unidades, 7 asistencias y 6 rebotes) y José Vildoza (14, 7 y 3, respectivamente).



En el conjunto del 'Ciclón' no actuó el escolta estadounidense Dar Tucker, afectado por una molestia muscular.



En el quinteto uruguayo, que solamente fue rival durante la primera parte, se destacó el pivote dominicano Luis Santos, con una planilla de 24 puntos y 13 rebotes.



Con este éxito, San Lorenzo, ganador de la zona, se enfrentará en cuartos de final al segundo de la sección B, que será definido mañana tras el choque entre Aguada de Uruguay y Sesi Franca, de Brasil, que jugarán en el Antel Arena de Montevideo, desde las 19.00.



Mientras que Instituto de Córdoba (2-1) intentará dar el golpe en Brasil ante el local A (3-0), que tiene en sus filas al base juninense Franco Balbi (ex Ferro). Este encuentro corresponde a la zona C y comenzará mañana, a las 21.30.