San Lorenzo no pudo con un Estudiantes que hizo su negocio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo (27 puntos) no pudo esta noche con Estudiantes de La Plata (25), con el que finalmente igualó 1-1, en el retorno al fútbol argentino del mediocampista Javier Mascherano, el jugador con mayor cantidad de presencias en el seleccionado albiceleste.



El encuentro, correspondiente a la 17ma. Fecha de la Superliga, se jugó en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores. Durante la primera etapa, el juego estuvo interrumpido durante 8 minutos, como consecuencia de un momentáneo bajón de tensión en el suministro eléctrico del estadio Pedro Bidegain.



Los dirigidos por el DT Diego Monárriz se pusieron en ventaja a los 17 minutos de la segunda parte, con una conquista de Bruno Pittón, quien decoró una lucida maniobra colectiva.



El elenco platense, a las órdenes de Gabriel Milito, encontró la igualdad a los 23m., del período final, con una aparición del ingresado Mateo Retegui, quien aprovechó una cesión larga del citado Mascherano.



El conjunto visitante intentó presionar alto en campo rival e incomodó a un 'Ciclón' que no tuvo fluidez en el traslado, a excepción del momento en el que la pelota pasaba por el paraguayo Oscar Romero.



La chance más clara que tuvo San Lorenzo en esos 45 minutos iniciales se dio a través de la pelota detenida (un recurso que no fue bien utilizado), con un cabezazo del debutante Alejandro Donatti que salió cerca del palo izquierdo defendido por Mariano Andújar.



Cuando el corte de luz ya se había producido y el juego ya se había reanudado, Facundo Sánchez cabeceó al gol y batió a Sebastián Torrico, pero la maniobra fue invalidada por posición adelantada del ex Tigre.



En la segunda parte, San Lorenzo adelantó sus líneas, los hermanos Angel y Oscar Romero se adelantaron en el campo, pero el equipo local no tuvo la profundidad deseada, porque Nicolás 'Uvita' Fernández (otro de los debutantes) jamás ingresó en el circuito de juego.



Sin embargo, a los 17m., después de una lucida maniobra colectiva, Gino Peruzzi avanzó por la derecha y cedió para Juan Ramírez, quien habilitó por el centro del área a un Pittón que llegaba en libertad. La definición del marcador de punta, ex Unión de Santa Fe, representó la apertura de la pizarra.



Estudiantes pareció asimilar el golpe, pero -enseguida- una viveza de Mascherano le permitió establecer la igualdad. El histórico capitán del seleccionado argentino advirtió que la defensa del 'Ciclón' salía y metió un pelotazo bárbaro para la corrida de Retegui.



El pibe, formado en las divisiones menores de Boca Juniors, le ganó a la floja cobertura de Fabricio Coloccini y punteó el balón ante la salida de Torrico, para decretar el empate.



De allí hasta el final del partido, San Lorenzo buscó con centros y desbordes, pero nunca tuvo la claridad necesaria para doblegar a un Estudiantes que hizo su negocio y se llevó un punto desde el Bajo Flores.







-Síntesis-







San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Óscar Romero, Geronimo Poblete, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monárriz







Estudiantes (La Plata): Mariano Andujar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes e Iván Erquiaga; Javier Mascherano y Enzo Kalinski; Ángel González, Diego García y Lucas Rodríguez; Martín Cauteruccio. DT: Gabriel Milito







Goles en el segundo tiempo: 17m. Bruno Pittón (SL); 23m. Retegui (E).



Cambios en el segundo tiempo: 16m. Mateo Retegui por Diego García (E); 21m. Federico González por Cauteruccio (E); 30m. Adam Bareiro por Nicolás Fernández (SL); 42m. Iván Gómez por Angel González (E) y Julián Palacios por Ramírez (SL)



Amonestados: Poblete, Donatti, Oscar Romero, Bareiro (SL) Mascherano, Angel González, Retegui y Erquiaga (E)



Cancha: San Lorenzo.



Arbitro: Pablo Dóvalo.