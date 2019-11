San Lorenzo superó a Obras Basket y se adelantó en la serie del Súper 20

San Lorenzo superó esta noche a Obras Basket, por 71-67, y se adelantó en la serie de play offs de cuartos de final del Súper 20 de básquetbol de la Liga Nacional (LNB).



En el estadio Templo del Rock, del barrio de Núñez, el equipo dirigido por Facundo Muller repitió una victoria ajustada, tal como ocurrió en los dos compromisos que asumió la semana pasada por la Champions League América ante Mogi das Cruzes (82-78) y Biguá (97-91), respectivamente.



La progresión del partido resultó la siguiente: San Lorenzo 13-17, 32-29, 45-45 y 71-67.



El segundo encuentro de la llave se jugará este miércoles en el estadio Roberto Pando, de Boedo, a partir de las 21.00.



La figura de la noche en Núñez fue el base cordobés José Vildoza, quien finalizó con 18 tantos (3-4 en dobles, 3-5 en triples, 3-3 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias.



En el elenco local se destacaron los perimetrales Pedro Barral (19 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) y Fernando Zurbriggen (16 tantos y 11 rebotes).



En el ritmo vertiginoso que propusieron ambos en el arranque sacó ventaja el equipo local, con un Fernando Zurbriggen decidido a castigar el canasto adversario, responsable de 10 puntos, 3 rebotes y un robo en los primeros 10 minutos.



El multicampeón de la Liga vio resentido el potencial bajo los cestos sin el extranjero Justin Williams (no se recuperó completamente de un desgarro) y con la limitación física que afectó al uruguayo Esteban Batista (fuerte contractura muscular), aunque el ex Libertad de Sunchales finalmente ingresó por decisión del técnico Facundo Muller.



Obras Basket ganó el primer parcial por 17-13, aunque los dos pusieron en evidencia la discreta eficacia desde el perímetros, ya que ninguno llegó al 30 por ciento de aciertos en los tiros de campo.



En el segundo cuarto, San Lorenzo enderezó levemente el encuentro a su favor, con una racha efectiva de Piñero (dos triples seguidos). También ingresaron en forma criteriosa los jóvenes José Vildoza, Máximo Fjellerup y Agustín Caffaro.



El conjunto local supo recortar una diferencia negativa de -6 (21-27), a falta de 5m. 36s., con el aporte del interno norteamericano Barber (9 puntos, 7 rebotes), para quedar tres abajo (29-32), al cierre del primer período.



El tercer capítulo resultó decididamente malo. El equipo ‘azulgrana’ amagó escaparse, pero estuvo particularmente errático en la circulación (seis pérdidas) y Obras lo aprovechó para pasar al frente con un doble de Berra (44-42), cuando restaban 2m. 09s.



Los arrestos individuales del pibe Vildoza (metió un triple en el último minuto) derivaron en marcador igualado en 45, antes de entrar a los 10 minutos decisivos.



En el último cuarto, San Lorenzo se equivocó menos y tuvo al cordobés Vildoza en verdadero ‘estado de gracia’ (13 puntos) para resolver el enigma que le propuso Obras durante buena parte del desarrollo. El pleito lo resolvió el marplatense Marcos Mata, quien capturó un rebote clave y encestó los últimos 4 tantos de un ‘Ciclón’, que sigue ganando pero todavía no convence.



En otra llave de cuartos, Ferro (0) se topará mañana, a las 21.30, con Gimnasia de Comodoro Rivadavia (1), en el gimnasio Héctor Etchart de Caballito.







-Síntesis-







(67) Obras Basket: Pedro Barral 19, Fernando Zurbriggen 16, Luca Valussi 8, Emiliano Serres 0, Louis Barber 15 (FI) José Montero 4, Lautaro Berra 2, Santiago Ibarra 0, Alejandro Zurbriggen 3 DT: Gregorio Martínez.



(71) San Lorenzo: Nicolás Aguirre 2, Dar Tucker 13, Marcos Mata 9, Facundo Piñero 9, Agustín Caffaro 9 (FI) Luciano González 5, José Vildoza 18, Esteban Batista 3, Máximo Fjellerup 3 DT: Facundo Muller.







Progresión: Obras Basket 17-13, 29-32, 45-45 y 67-71.



Arbitros: Estévez-Castillo-Sánchez.



Estadio: Templo del Rock (Obras).