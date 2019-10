San Lorenzo vivió su segunda experiencia NBA ante Cleveland

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo vivió esta noche su segunda experiencia NBA, al enfrentarse y perder en un amistoso ante Cleveland Cavaliers, por 120-89, aunque el duelo le otorgará rodaje y prestigio, más allá del resultado adverso. En el renovado escenario denominado Rocket Mortgage Fieldhouse de la ciudad de Cleveland (con capacidad para más de 18 mil espectadores), el equipo azulgrana se dio el gusto de imponerse en el primer cuarto (24-21) y luego terminó sucumbiendo ante un adversario que exhibió a buena parte del personal que disputará desde fin de mes la mejor competencia basquetbolística del mundo. De hecho, el equipo de Boedo, campeón de las últimas cuatro ediciones de la Liga Nacional (LNB) y ganador de las dos últimas Liga de las Américas, se mantuvo en partido hasta la finalización del primer tiempo (53-64). El pivote uruguayo Esteban Batista, el único integrante del plantel azulgrana que ostenta antecedentes en la máxima Liga de básquetbol (70 partidos con Atlanta Hawks en la temporada 2005-2006), se erigió en la principal vía de gol del elenco del DT Facundo Muller, con un saldo de 20 tantos (9-12 en dobles, 2-2 en libres) y 5 rebotes. El escolta norteamericano nacionalizado jordano, Dar Tucker, aportó 17 puntos, 4 rebotes y 2 recuperos; mientras que el ala pivote Facundo Piñero, recuperado de una lesión, acumuló 16 unidades y 5 rebotes. En el quinteto del estado de Ohio, dirigido por John Beilein, se destacó el pivote canadiense Tristan Thompson, con un saldo de 14 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. En los primeros 12 minutos (sí en la NBA se juegan capítulos de esa extensión a diferencia de los 10 de LNB), San Lorenzo trató de bajarle el ritmo a las acciones, apeló a los ataques estacionados y aprovechó las libertades que otorgó un rival que no controló los intentos de Tucker (6 puntos) hacia el canasto. Pero a partir del segundo cuarto, Cleveland Cavaliers empezó a marcar diferencias lógicas, con una mayor potencia física y un idóneo funcionamiento colectivo que le permitió anotar 43 tantos en el parcial. El ingreso del escolta Jordan Clarkson (ex Los Angeles Lakers), que terminó con 17 puntos, resultó decisivo para que la franquicia de Ohio empezara a tomar distancia en el tanteador. San Lorenzo (que contó con el aliento de su vicepresidente, Marcelo Tinelli, referente ineludible entre los casi 50 hinchas que arribaron desde peñas ubicadas en Miami y Nueva York) intentó reaccionar apenas comenzado el segundo tiempo El 'Ciclón' se puso diez abajo (58-68) y se ilusionó con el repunte. Sin embargo, los Cavaliers no bajaron el pie del acelerador, pese a rotar el plantel en forma profusa, y terminó imponiéndose por una renta superior a los 30 puntos, para marcar claramente las diferencias existentes entre uno y otro. San Lorenzo ya había jugado en forma amistosa contra otro equipo NBA, Toronto Raptors, en octubre de 2016. En aquella ocasión la derrota resultó menos holgada: 122-105. -Síntesis- (120) Cleveland Cavaliers: Brandon Knight 3, Collin Sexton 8, Cedi Osman 12, Kevin Love 2, Tristan Thompson 14 (FI) Matthew Dellavedova 3, Jordan Clarkson 17, Larry Nance 15, Kevin Porter 16, Marques Bolden 5, Darius Garland 9, Jarell Martin 3, Daniel Hamilton 3, Dean Wade 5, Sindarius Thornwell 0, Timothé Luwawu 5, JP Macura 0. DT: John Beilein. (89) San Lorenzo: Gustavo Aguirre 7, Dar Tucker 17, Marcos Mata 3, Facundo Piñero 16, Justin Williams 4 (FI) Luciano González 14, Esteban Batista 20, Agustín Caffaro 2, Máximo Fjellerup 2, José Vildoza 4, Fermín Thygesen 0, Cristian Bihurriet 0. DT: Facundo Muller Progresión: Cleveland Cavaliers 21-24, 64-53, 90-74 y 120-89 Estadio: Rocket Mortgage Fielhouse (Cleveland).