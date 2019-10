San Martín de Tucumán se pone al día y busca la punta en soledad ante Almagro

San Martín de Tucumán visitará mañana a Almagro, en un partido pendiente por la primera fecha, con la circunstancia de poder quedar como único puntero de la Zona A del torneo Primera Nacional en caso de obtener un triunfo.



El partido, que se jugará este jueves desde las 19.10 en el estadio de Almagro, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, tendrá como árbitro a Gerardo Mendes Cedro y televisado por TyC Sports.



Este partido se debió haber jugado el pasado 18 de agosto pero se postergó a causa de que San Martín no pudo volar a Buenos Aires por una fuerte tormenta que se registró en esa jornada.



Hoy la realidad indica que San Martín hoy comparte la punta junto a Sarmiento de Junín con 20 unidades y puede quedar, con sólo empatar, como único puntero de la zona.



Los tucumanos atraviesan una positiva serie de siete partidos sin perder con 17 unidades sobre las últimas 21, siendo uno de los equipo que mejor juega en esta coyuntura del Nacional.



Almagro está último junto a All Boys con ocho puntos, pero con dos cotejos menos, el de mañana y ante Tigre, por la octava fecha, que se postergó debido a que el "Tricolor" estaba jugando la Copa Argentina.



En la fecha pasada Almagro ganó su primer partido en la temporada al vencer como local a Quilmes por 2 a 1.



Almagro tendrá dos importantes ausencias al no contar en el mediocampo con los desgarrados Patricio Toranzo y Lucas Wilchez, aunque podrá contar con el marcador lateral Nahuel Basualdo quien se recuperó de un esguince de rodilla derecha, mientras que San martín no ofrecería cambios.







+ Probables formaciones +



Almagro: Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Brian Benítez y Walter Rueda; Ezequiel Denis; Germán Herrera y Juan Manuel Martínez; Facundo Suárez. DT: Gastón Esmerado.



San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Pier Barrios, Emiliano Amor, Abel Luciatti y Lucas Diarte; Mauro Bellone, Juan Mercier, Claudio Mosca y Nicolás Castro; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.



Cancha: Almagro.



Arbitro: Gerardo Mendes Cedro



Horario: 19.10



Televisa: TyC Sports