San Martín disfruta el gran momento de Pons y ya piensa en Atlético Rafaela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Motivado por la actuación cumplida ante Quilmes, al que goleó 4 a 1, y el gran momento de Luciano Pons, autor de tres goles en ese partido, San Martín de Tucumán comenzó los preparativos para enfrentar el domingo a Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional, y la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez espera contar con Matías Fissore, que se recupera de un problema físico. Fissore no jugó ante Quilmes debido a dolores en la zona lumbar, pero su recuperación permite ser optimista y podría volver en lugar de Mauro Bellone, quien lo reemplazó el lunes pero salió con una molestia física. El plantel "santo" retornó hoy a los entrenamientos en el complejo "Natalio Mirkin" pensando en los duelos contra Atlético de Rafaela, programado para el domingo, a las 17, en La Ciudadela. Pons, quien destacó el rendimiento alcanzado por el equipo, que luce firme en defensa y es contundente arriba, aseguró que el nivel mostrado en la cancha de Quilmes fue "muy bueno". También elogió el entendimiento alcanzado con su compañero de ataque, Gonzalo Rodríguez, quien el lunes participó en los tres goles de Pons y marcó el restante. "Nos vamos sintiendo cómodos con los movimientos y cada vez nos entendemos más porque él siempre trata de desbordar, aunque esta ve me tocó llegar por afuera y asistirlo para que marcara su gol", destacó el artillero del equipo y uno de los goleadores del torneo con 7 tantos. Pons, quien tiene como récord personal haber marcado goles en todas las categorías del fútbol argentino, no ocultó la felicidad que sintió al llevarse la pelota del partido firmada por su compañeros, cumpliendo con la tradición futbolística. "Es la primera vez que disfruto un momento como este porque hasta ahora siempre había marcado uno, a lo sumo dos goles por partido, pero nunca tres", contó con orgullo. Por otra parte, se anunció que el duelo pendiente de la primera fecha, contra Almagro, se jugará el jueves 24, a las 19, en José Ingenieros, y será televisado por TyC Sports.