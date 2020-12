San Martín mereció el triunfo, pero terminó empatando 1 a 1 con Mitre

En el estadio Hilario Sánchez, San Martín se midió con Mitre de Santiago del Estero y pudo rescatar un punto, en un partido que iba perdiendo, pero que mereció ganar.



Los dirigidos técnicamente por Paulo Ferrari llegaban a la cuarta fecha por la Zona A de la Reválida de la Primera Nacional tras haber derrotado en el cotejo anterior a Alvarado de Mar del Plata y buscaban seguir en la misma senda, pero en este duelo frente a Mitre faltó precisión y un poco de suerte.



El primer tiempo de San Martín fue arrollador. Superó ampliamente al conjunto santiagüeño, pero fallaba en la estocada final. La primera acción de peligro en favor del Verdinegro llegó a los 23 minutos tras una gran acción colectiva y que culminó con un cabezazo de Matías Giménez, que pudo resolver bien Pellegrino, el arquero del equipo visitante.



El embiste Verdinegro continuó y se fueron concretando las sociedades ofensivas. Así llegó a los 37 minutos un remate fortísimo de Molina que se fue rozando el travesaño. San Martín presionó arriba sobre el final del primer tiempo e intentaba por todos lados romper el cero, pero no pudo. Todo indicaba que en la segunda parte llegaría el mejor momento de los de Concepción, pero llegó un baldazo de agua fría.



En el arranque del complemento, San Martín continuó ejerciendo presión y las mejores acciones se daban por intermedio de Giménez, Ruiz o Campana.

De hecho Ruiz intentó desde lejos con un remate que se fue a media altura y el portero de la visita resolvió volando y mandando al córner. A los 30 minutos, Ruiz salió reemplazado por Lucas Salas, cambio que tendría un impacto más tarde.



Sin embargo, a pesar de que San Martín jugaba mejor y merecía a esa altura ir ganando el encuentro, Mitre sorprendió. A los 34 minutos, Ezequiel Cérica logró romper el empate con su gol. En una jugada de pelota parada, la mejor herramienta con que los santiagueños habían incomodado a San Martín, llegó el centro, hubo un cabezazo en el área y la pelota quedó boyando en el área, para que llegara el 9 visitante y pusiera el 0-1.



Tras el baldazo de fría, San Martín pudo recuperarse. A penas tres minutos después, a los 37, llegaría el desahogo sanjuanino. Giménez, que había sido el jugador más incisivo, logró el tanto de empate con un remate que le reventó la red a Pellegrino. 1 a 1 y tranquilidad.



Los de Ferrari buscaron por todos lados ampliar el marcador, pero no había forma, Mitre se cerró bien atrás para asegurarse el punto. Un punto de visitante es mejor que nada, pero San Martín quería el triunfo, algo que no pudo concretar.



Ya sobre el cierre del partido, en una jugada peligrosa, Lucas Salas hizo una entrada dura y terminó siendo expulsado. No quedó tiempo para mucho más, y San Martín se tuvo que conformar con un magro empate.

¿Y en la tabla?

Con el punto obtenido, San Martín se ubicó en la segunda posición de la Zona A de la Reválida con 8 puntos. Por encima se encuentra Barracas Central con 10 puntos. Apenas 1 punto atrás del Verdinegro se ubica Belgrano con 7 puntos.



El próximo partido de San Martín será el clásico cuyano, el próximo 26 de diciembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza.