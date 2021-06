San Martín no levanta cabeza, empató como local ante Ferro

En la fría tarde sanjuanina, San Martín volvió a cosechar un nuevo partido sin victoria en condición de local, en esta oportunidad empató ante Ferro Carril Oeste 1 a 1 por la 12º fecha de la Zona B de la Primera Nacional y no puede salir de la dificil situación de estar en la parte baja de la tabla. Francisco Álvarez marcó para el Verdinegro, mientras que Bryan Fernández anotó la igualdad para el Verdolaga.

En la primera parte, el equipo visitante comenzó mostrando que vino a jugarle de igual a igual al Verdinegro y, a los 9 minutos tuvo la primera chance clara cuando Hernán Grana quedó frente al arco y su remate se fue muy cerca del palo derecho del arquero Juan Pablo Coazzani. Mientras que la respuesta del conjunto sanjuanino llegó un par de minutos después con un disparo rasante desde afuera de Pablo Ruíz que pasó muy cerca del arco defendido por Marcelo Miño.

Ferro manejaba mejor la pelota, pero cada vez que la perdía, le daba la posibilidad a los dirigidos por Paulo Ferrari de contraatacar y en una de esas, a los 31 minutos vino una jugada polémica cuando Matías Giménez fue a buscar una pelota dividida con el arquero, el delantero sanjuanino quiso llevarse la pelota y el puñetazo de Miño dio entre el esférico y la cabeza del jugador que cayó, pero el árbitro Arasa no cobró penal.

A los 33 minutos San Martín tuvo una muy clara, un buen centro de Gonzalo Berterame para Giménez que estaba sólo, de volea sacó su remate que le salió al medio y contuvo bien el portero del Tren de Caballito.

Pero el dueño de casa mejoró mucho, le quitó la pelota a Ferro e iba en busca del primer gol del partido. Le generó cuatro tiros de esquina consecutivos y, en uno de esos córners, el rawsino Francisco Álvarez fue a buscar el centro, la jugada continuó pero él se quedó dentro del área, la jugada regresó, Berterame tiró un centro en el cual falló en la salida el arquero Miño y en el rebote apareció Álvarez para empujarla y decretar el primer gol del partido.

En el complemento, al minuto de juego Ferro tuvo el empate tras una salida desprolija de la defensa sanjuanina, Cozzani salió lejos a achicar, Brian Fernández la quiso meter de emboquillada pero la pelota se le fue apenas arriba.

San Martín se metió muy atrás y le regaló mucho espacio al Verdolaga, quien abría bien la cancha y a los 13 minutos estuvo muy cerca de la igualdad, cuando Grana desbordó, llegó a la línea final, tiró el centro para el ingreso de Fernández que le pifió a la pelota y se perdió lo que era el 1 a 1.

La presión que ejercía Ferro hizo efecto a los 24 minutos, cuando el despeje de Jonás Aguirre no fue bueno, la pelota le llegó a Ellacópulos que la metió al medio y allí apareció Bryan Fernández para romperle el arco a Cozzani y colocar la igualdad.

Ferrari empezó a mover el banco, Giménez salió acalambrado y en su lugar ingresó Juan Cruz Villagra, que a los 36 minutos tuvo el gol de la victoria, aprovechó el error del defensor Olivares, quedó mano a mano con Miño e increíblemente perdió una oportunidad inmejorable para poner arriba al Verdinegro.

San Martín no tuvo más ideas para ir en busca de la victoria y se tuvo que confirmar con un solo punto, que en la actualidad no le sirve de nada porque se encuentra en la parte baja de la tabla y no puede salir. Lleva tres partidos en condición de local sin conocer la victoria y eso le está pasando factura en el presente torneo.

El próximo martes tendrá que ir hasta Buenos Aires para visitar a las 15.00 a Tristán Suárez.