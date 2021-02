San Martín sumó su primer refuerzo para la temporada que se aproxima

A tres días de haber comenzado la pretemporada, San Martín sumó su primer refuerzo de cara al Torneo de la Primera Nacional que arrancaría a fines de febrero. Se trata del delantero de 21 años Juan Cruz Villagra.

El jóven jugador viene de ser campeón de la Copa Sudamericana vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia, pero sin tener tanta continuidad, por eso, llegará al Verdinegro para intentar sumar minutos y ver si puede volver al equipo que conduce Hernán Crespo, porque llega a préstamo, sin cargo y sin opción.

Juan Cruz, que lleva el apellido de su madre Rosana, además es hermano de Leandro, Brian y Nicolás Fernández, que se desempeñan en Inter de Brasil y San Lorenzo respectivamente. De esa forma, el pibe logró cumplir el sueño de su vida al llegar a la primera del Halcón y jugar enfrente de sus hermanos por parte de padre.

“Fue algo hermoso que sentí en el pecho. Inexplicable”, relató Villagra en aquel momento que jugó ante sus hermanos. Mientras que el delantero del Sabalero también contó sus sensaciones de aquel momento en el que que cruzaron los dos la cal del Cementerio de los Elefantes: “Se me hizo un nudo. Fue algo hermoso. Lo único que le dije fue que disfrutara, que no importaba el resultado, que no se fijara en eso”.

Juan Cruz tiene 21 años recién cumplido, porque nació el 3 de enero del 2000 y, llega a San Martín para intentar ganarse la confianza del técnico Paulo Ferrari. El "Loncho" no tendría en cuenta a Bruno Rodríguez y a Lucas Salas, entre otros, por eso se movió rápido para buscar a alguien en ese puesto del ataque.