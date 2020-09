San Nicolás recibirá al TC Pista Mouras y el sanjuanino Tobías Martínez ya calienta motores

El próximo fin de semana, y con el mismo protocolo del TC, la categoría escuela dentro de la "Máxima" llegará al trazado nicoleño como había sucedido el fin de semana pasado con el Turismo Carretera.

Después de disputar dos competencias a principio de año, en Concepción del Uruguay y La Plata, el TC Pista Mouras donde corre el piloto sanjuanino Tobías Martínez, retomará su campeonato el próximo fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, en el autódromo de San Nicolás.

Bajo el mismo protocolo con el que el TC se presentó este fin de semana en el trazado bonaerense, las categorías menores de la ACTC (el TC Mouras también será del espectáculo) reiniciarán sus certámenes en menos de una semana.

En cuanto al TC Pick Up, no se confirmó si estará presente en el circuito de San Nicolás, o el 27 de septiembre, cuando las divisionales cumplan con la cuarta fecha.

A propósito, Tobías Martínez dialogó con DIARIO HUARPE y contó sus sensaciones tras conocerse oficialmente el regreso de la categoría para el próximo fin de semana.

¿Se confirmó que regresa tu categoría, cuál fue tu primera reacción?

-La verdad que muy bien, es lindo que vuelva el automovilismo. Se necesitaba mucho, más que nada por cuestiones de equipo, de organizadores y de todos los que aportan un granito de arena en el automovilismo, así que me pone muy contento poder volver a correr.

¿Cómo fue tu preparación en medio de la cuarentena?

-Podríamos decir que fue bastante buena, a pesar que estuvimos en cuarentena, le metí muchas horas al simulador y aproveché para hacer algo que me gusta mucho como el SimRacing (Carreras Simuladas). En lo físico también entrené mucho, apenas se levantó la cuarentena y se habilitaron los gimnasios le metí a full, así que eso me deja tranquilo.

¿Cuándo viajarías a San Nicolás?

-La verdad que todavía no lo tengo confirmado porque tengo que viajar solo y son más de 1.100 kilómetros, más de 12 horas de viaje. Seguramente saldré el miércoles y trataré de dormir en algún momento ya que voy a tener el viaje solo.

¿Se hizo bastante larga la espera?

-Sí, se hizo larguísima la espera y a mi un poco más porque al estar este año en una categoría nueva, tenía muchas más ganas de subirme a un auto. Había hecho dos fechas nada más a principio de año y me quedé con ganas de seguir disfrutando y aprendiendo de la categoría, así que volver va a ser bastante bueno.

¿El equipo llega bien con los tiempos para entregarte un auto competitivo?

-Llega medianamente bien podríamos decir, no creo que al cien por ciento, teniendo en cuenta que en el regreso del TC no se vieron los autos en un nivel óptimo, pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos rápido a las nuevas circunstancias y me parece que todos vamos a estar en un nivel parejo, el problema es que donde uno trabajó con el auto te puede hacer la diferencia.

¿Cuál sería un buen resultado en lo personal?

-Un buen resultado para mi sería terminar la carrera, ya que debido a todo lo que está pasando, el equipo quizá no tuvo tantas horas de trabajo, además del esfuerzo económico nuestro para poder ir y estar, así que sería muy importante ver la bandera a cuadros, luego Dios dirá en que puesto podemos llegar.