Sancassani cruzó a Caselles por Conti y dijo que no sabe para qué frente juega

Luego de que la Cámara de Diputados girara al Jurado de Enjuiciamiento la denuncia de Marcelo Arancibia contra Enrique Conti por participar de tareas proselitistas a pesar de que la Constitución provincial se lo prohíbe por su carácter de vocal del Tribunal de Cuentas, la diputada nacional Graciela Caselles se mostró dolida por el accionar de los diputados bloquistas al considerar que apoyaron la iniciativa. Tras esto, Edgardo Sancassani salió con los tapones de punta y dijo que no sabe si actúa como oficialista u opositora.

Caselles había declarado en Radio Light que “me dolió que el partido impulsara el jury contra Conti”. Además había dicho que “a mí me une un afecto muy grande con Conti, no sé si se va a someter al jury pero sin dudas no me gusto que se impulsara desde el propio partido, me duele que haya sucedido. Es nieto de fundadores del partido y eso me dolió mucho”.

Esto basto para que el diputado por Zonda saliera a cruzarla al decir que “la verdad que no entiendo a Caselles, nosotros no hemos impulsado nada, hemos actuado con responsabilidad y cumpliendo con lo que indica la ley. La denuncia la hizo un ciudadano y nosotros, desde la Cámara de Diputados, hicimos lo que corresponde. Nosotros no impulsamos nada, no es cierto lo que dice la diputada nacional”.

En el mismo sentido remarcó que “no entiendo dónde juega la diputada nacional, si juega dentro de Juntos por el Cambio o con el Frente Todos, la verdad que no la entiendo, no la comprendo. Y la verdad que tampoco lo podía decir, ya que ella actúa según la realidad del momento. Ella tiene que mantener una coherencia y más en política. Acá se gana y se pierde, pero ella es muy vacilante, es como un péndulo que va de un lugar a otro. Me parece que esté errada en su apreciación”. Esto en claro a alusión a que no sólo el bloquismo votó el pase al Jurado de Enjuiciamiento de la denuncia contra Conti, sino también los diputados del Partido Justicialista.

El legislador provincial también habló de la expulsión de Conti del Partido Bloquista al decir que hay una carta orgánica que cumplir y envió un mensaje por elevación para Caselles al decir que “el año que viene hay renovación de autoridades en el partido y quien quiera que se presente. Si la diputada nacional se quiere presentar que lo haga, el tema es que nunca se sabe para dónde va, un día está con uno y al otro día está con otro”.