Sanjuanina denunció que su hijo fue drogado en una escuela: “Pudo sufrir una parálisis cerebral”

Ayer lunes, un chico de 14 años, que asiste a la escuela Pablo Ramella, en Rawson, terminó internado tras ser aparentemente drogado por un compañero de aula. La madre de la víctima le confirmó el hecho a DIARIO HUARPE. Autoridades del ministerio de Educación tomaron cartas en el asunto.

La mujer, cuyas iniciales son J.S, dijo a este medio que a su hijo le dieron unas sustancias en un agua saborizada, que lo “podría haber dejado con parálisis cerebral”. Luego, aseguró que desde la escuela le pidieron que no diera a conocer el hecho, pero ella no hizo caso. “No quiero que esto le vuelva a pasar a alguien, mi hijo pudo no haberla contado”, sentenció.

J.S. contó que su hijo notó que el agua saborizada tenía un gusto raro, por eso dejó de tomarlo, sin embargo, eso no bastó y fue trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Allí le hicieron un lavaje de estómago y luego le realizaron varios estudios médicos. Según contó la denunciante, en la botella había benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas, que son sedantes y estimulantes.

La mujer reveló que el compañero de aula de su hijo que hizo esto está identificado y señaló que le preocupó el caso no solamente porque la víctima es su hijo, sino porque el hecho en sí revela que en la escuela “hay droga”.

El ministerio de Educación confirmó a este medio que las autoridades están trabajando en el caso, aunque no dieron mayores detalles. También intervino la Policía de San Juan, que este martes por la siesta tomó declaración a la madre de la víctima.