Sanjuanina viajó a Chile en busca de mercadería y fue golpeada en la aduana de Mendoza

Una sanjuanina habría sido protagonista de una vergonzosa agresión por parte de un operario en la aduana de la provincia de Mendoza durante la noche del jueves, cuando un contingente argentino ingresaba con mercadería de Chile. Testigos de la situación afirmaron que un grupo se bajó para someterse a la requisa cotidiana y una mujer de 57 años recibió una agresión física de manera inesperada.

De acuerdo al testimonio que trascendió en redes sociales, con pocas palabras y con "un tono altanero", un aduanero le dijo a una sanjuanina que debía decomisarle la mercadería porque estaba excedido el límite permitido para importar productos desde el país trasandino. Ante esta situación, la comerciante, que se gana la vida vendiendo ropa desde hace 7 años, le suplicó que por favor no le quitara la mercadería y decidió cerrar la valija para que no sucediera. Sin embargo, el resto del contingente afirmó que el cierre de la valija no habría sido con maldad o con el deseo de escaparse.

Tras esta situación, ante la mirada atónita de la gente, el aduanero le habría dado un "cachetazo" en el rostro a la mujer y esto provocó la reacción del resto del grupo de viajantes. Fue así como, en cuestión de segundos, el resto de la delegación que regresaba desde Chile decidió irse encima del operario y personal de Gendarmería debió intervenir para que el escándalo no pase a mayores.

Según el testimonio de otra viajera, esta no sería la primera vez que un aduanero maltrata a un grupo que viaja a Chile para traer mercadería. “Te hablan mal. Nos tratan como delincuentes y hasta se burlan a veces cuando alguien se pasa por una prenda del límite. Es vergonzoso cómo nos tratan", aseveró una testigo, a través de las redes sociales.