La sección policial Robos y Hurtos dejó al descubierto la mentira de un sanjuanino que había denunciado de manera falsa el robo de su auto, luego de perderlo por culpa de un mal negocio. El denunciante había afirmado que le habían sustraído el vehículo en una calle del departamento Santa Lucía. Sin embargo, se había trasladado con su automóvil para poder venderlo fuera de la provincia y fue engañado en la transacción.

Según revelaron las fuentes policiales, el supuesto robo fue denunciado el pasado 26 de junio por un hombre de apellido Gramajo. Se trata de un Peugeot 208 modelo 2014, color blanco, con vidrios polarizados y patente OML 175. De acuerdo al relato del denunciante, alrededor de las 8.30 había dejado estacionado su vehículo sobre Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación. Supuestamente, había realizado unos trámites y al regresar al mediodía el auto ya no estaba.

En la denuncia, Gramajo dijo que el vehículo había quedado con las puertas trabadas y que dentro de la guantera se hallaba el título de propiedad y la cédula verde. Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 5ª iniciaron las investigaciones y en las primeras averiguaciones no arrojaban nada concreto. Incluso no encontraron testigos que hubieran visto el automóvil, como así también las cámaras de la zona no habían captado algún registro del Peugeot.

Por este motivo, el caso pasó a los efectivos de la sección Robos y Hurtos de la Central de Policía, a quienes desde el primer día les resultó extraño que no haya quedado registro que pudiera constatar lo afirmado por el denunciante. En ese sentido, Gramajo fue citado para que ratifique la denuncia y este nunca apareció.

Como parte de los procedimientos, los investigadores solicitaron informes a los puestos policiales interprovinciales para averiguar si el automóvil había sido sacado fuera de la provincia en estos días. Pero para sorpresa de muchos, se encontraron con que Gramajo había salido de San Juan en el vehículo el sábado 25 de junio.

Fue así como los efectivos descubrieron que no había robo, es decir, que la denuncia era falsa porque Gramajo no tenía el vehículo en su poder al momento de acercarse a la seccional del departamento Santa Lucía. En ese contexto, las averiguaciones de Robos y Hurtos revelaron que el hombre se llevó el auto a San Luis para venderlo. Realizó la transacción por otro vehículo y además entregó $900.000, pero supuestamente los vendedores le dieron un rodado mal habido. Cuando se dio cuenta de que lo habían engañado, había perdido su Peugeot 208 y decidió denunciarlo como robado para que la Policía lo buscara.