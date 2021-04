Sanjuanino murió en Buenos Aires, su familia necesita $140 mil para repatriarlo

Alexis Costa, de 25 años,era miembro de la Policía Federal Argentina. El jueves 8 de abril falleció en Buenos Aires después de una videollamada que mantuvo con su madre. Al no morir en servicio, su familia debe hacerse cargo del traslado del cuerpo y para ello tiene que recaudar $140.000.

En redes se viralizó el pedido, la difusión continúa y apela a la solidaridad de los sanjuaninos. Es que para su padre, hermana y madre les es imposible reunir solos el dinero ya que sus trabajos les permiten vivir el día a día.

Quienes deseen colaborar hay que comunicarse al 2646620365.

El olvido para los del interior

Alexis fue diagnosticado de una neumonía, lo que habría terminado en la muerte del oficial al no haber sido tratada. Días antes comenzó con síntomas de Covid-19, quiso realizarse los test pero no la obra social de la fuerza no habrían respondido.

Finalmente para determinar si estaba enfermo fue hisopado en un hospital público. Dos veces dio negativo en la prueba PCR. Continúo con síntomas como fiebre y dolor corporal, después de otra visita le diagnosticaron la neumonía.

Sin atención durante la enfermedad y después de fallecido, el cuerpo de Alexis continúa a la deriva dependiendo de las voluntades de sus familiares que mueven cielo y tierra para repatriar los restos.