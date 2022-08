Un proyecto de investigación de un año de duración en el que trabajó un grupo de seis profesionales sanjuaninos, que forman parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), fue presentado el pasado miércoles en la Ciudad de Buenos Aires tras ser seleccionado entre más de 900 expositores para formar parte de la final del concurso nacional de Molinos. Los profesionales locales se quedaron con el primer puesto gracias a su investigación de la reducción de la huella de carbono y el desarrollo de un suplemento nutricional a partir de microalgas.

"En San Juan hay muchas fábricas que son emisoras de dióxido de carbono. En primera instancia, lo que nosotros queríamos era lograr la reducción de la huella de carbono. El principal alimento de las microalgas es precisamente este gas. Estaba planteado para las mineras, principalmente caleras y bodegas o fábricas cerveceras artesanales, que son parte de la economía más fuerte que tenemos en la provincia", dijo Cecilia Fernández, ingeniera en Alimentos y parte del equipo ganador a DIARIO HUARPE.

Los 6 equipos finalistas del concurso Molino Innova 2022. Foto: Gentileza

Con el consumo de dióxido de carbono se favorece el desarrollo de la biomasa de microalgas, es decir, comienzan a reproducirse. "La microalga es un producto que tienen un gran número de usos. Una de las tantas aplicaciones puede ser en la alimentación humana para mejorar el perfil de los alimentos. Es a raíz de esto, que finalmente decidimos orientar el proyecto que presentamos en el concurso Molinos Innova 2022 hacia este perfil de la investigación", mencionó Fernández.

Parte del grupo de investigadores sanjuaninos ganadores del premio. Foto: Gentileza

El objetivo principal de este proyecto, para los investigadores, estaba centrado en trabajar con los sectores más vulnerables de la sociedad. "Pensamos en aquellas personas que no pueden cumplir con el requerimiento nutricional por su acotada dieta. Estas microalgas tienen la capacidad de aportar muchísimos nutrientes si las incorporamos a las harinas, que por lo general es la base de la alimentación de este sector, dado que no tienen acceso a carnes o verduras", dijo la profesional mientras aclaraba que con solo un 3% de biomasa de microalgas, mejora en un 10% el valor nutricional de las harinas y no sería percibido por el consumidor.

Finalmente, el 10 de agosto, el equipo conformado por María Carla Groff, Rocío Gil, Eliseo Ortiz, Santiago Albareti y Gustavo Scaglia quedó entre los seis finalistas de un total de 970 proyectos presentados por miles de investigadores del país. Tras defender una vez más el plan frente a un jurado, los sanjuaninos lograron quedarse con el primer puesto. "Más allá del premio monetario, el reconocimiento de haber sido elegidos entre tantos, es algo muy gratificante y satisfactorio para el grupo", finalizó Cecilia Fernández.

Primer puesto para el grupo de investigadores de San Juan. Foto: Gentileza