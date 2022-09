Este viernes los docentes autoconvocados se reunieron frente al Centro Cívico luego de que sus pedidos no fueran tenidos en cuenta en la revisión salarial que hizo Gobierno en una reunión junto a los gremios. Entre los ítems que solicitan está el aumento en una cuota, y no escalonado, como se acordó, como así también, que los funcionarios de la provincia busquen el modo de que a los docentes no les impacte el descuento por el pago de Ganancias, si bien es una medida del Gobierno nacional, los maestros consideran que los funcionarios pueden interceder para encontrar la solución.

Ante esta situación, DIARIO HUARPE habló con los sanjuaninos para ver qué es lo que pensaban de este reclamo. Una gran parte dijo no conocer cuál era la lucha actual y optó por no brindar una respuesta, mientras que, otros se mostraron completamente a favor de las solicitudes de los maestros.

“Estoy de acuerdo con el reclamo, me parece muy justo para ellos porque están la mayor parte del día enseñando y no se les está pagando lo que ellos realmente se merecen”, opinó Bárbara.

Foto: DIARIO HUARPE.

En el caso de Matías, dijo que cualquier reclamo sindical que hagan los trabajadores es correcto por la situación económica del país. “Me parece correcto que reclamen lo que es justo”, sostuvo.

Sobre el tema también dio su postura Élida, quien se mostró de acuerdo porque tiene una sobrina que es docente y “está en esa lucha”. No obstante, desconocía los reclamos y pedidos que hizo el sector estos últimos días.

Quien tampoco sabía tanto de los acontecimientos recientes fue Eva: “Algo había escuchado de la manifestación de los docentes autoconvocados”, sostuvo. Agregó: “Estoy de acuerdo porque de acá a que vengan a cobrar lo último, la plata ya no vale nada porque las cosas suben mucho y para ese entonces las maestras ya tienen que volver a reclamar”.

Mientras que, María Cristina se mostró a favor de la lucha y cree que se necesitan salarios más altos para vivir bien por la inflación que hay. “Deben darles el aumento de una sola vez, yo soy jubilada, nos dan unas chauchas, o nos dan un bono cuando las cosas ya aumentaron un montón, eso no sirve”.

Entre quienes apoyan esta lucha se encontraba Silvia, quien opinó que “no les pueden dar el aumento de a puchitos si las cosas suben todos los días, el Gobierno está mal, está equivocado y nosotros somos los que pagamos los platos rotos porque sufren nuestros nietos, los padres y las maestras”.

Por último, Cristina, una docente jubilada, dio a conocer que la situación que viven con el gremio que los representa es insostenible. “Yo pertenezco a UDAP y estoy cautiva por la edad, creo que los que hemos quedado somos los jubilados, la mayoría se fue a otros gremios porque no nos dan los coseguros como corresponde, hay muchas fallas que se vienen acumulando de años anteriores”.

La maestra jubilada dio a conocer que los docentes están hartos “de tanta injusticia con los sueldos”. Incluso, comentó que ella cobra $50.000, a pesar de haber trabajado y aportado durante una gran cantidad de años.