Sanjuaninos protestaron frente a la Legislatura por la reforma judicial: “Queremos que nos respeten”

En medio de la Fase 3 que atraviesa San Juan por el coronavirus, decenas de sanjuaninos protestaron este domingo frente a la Legislatura. El motivo que los unió fue el repudio a la reforma judicial, el proyecto aprobado por Senadores que debe iniciar ahora su tratamiento en la Cámara Baja.

Hubo cerca de tres cuadras de autos con carteles y banderas de Argentina cuyos conductores y acompañantes participaron de la marcha que empezó a las 17. La protesta la realizaron a pesar de que en San Juan están prohibidas las reuniones sociales con el fin de evitar la propagación de la pandemia. No obstante, los participantes utilizaron tapabocas, aunque poco mantuvieron el distanciamiento social cuando se bajaron de los vehículos.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Estamos marchando en repudio a los avasallamientos que están teniendo en la Justicia. Son contra la prensa, contra la libertad, contra la propiedad privada”, dijo a DIARIO HUARPE Belén Varela, una de las participantes.

“Hoy protestamos en todo el país porque estamos a favor de la República, queremos que nos respeten”, agregó.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En la movilización había varios carteles que rezaban: “Respeten la Constitución”, "Pandemia, es plandemia", “Basta de atropellos”, "Basta de corrupción", “Leé la constitución, están violando tus derechos”.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En el evento hubo decenas de banderas con los colores celeste y blanco cuyos asistentes ondearon con orgullo, principalmente, en el momento en el que todos cantaron el Himno Nacional Argentino. Lo que tampoco faltó fue el grito de “Argentina, Argentina, Argentina”.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Ya fue el tema de que no podemos salir, esto está en el artículo 14, somos libres para andar, no estamos faltándole el respeto a nadie. Además no nos bajamos de los autos, sólo lo hicimos para cantar el Himno y estuvimos bien separados. Con el miedo al virus nos tienen acorralados y están haciendo lo que quieren con la Justicia”, cerró Varela.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La reforma judicial

El proyecto de la reforma judicial fue aprobado el 28 de agosto por el Senado y se prevé que el tratamiento de la iniciativa demande al menos un mes de discusión, en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara Baja.

Desde el bloque oficialista aspiran a avanzar este mes en el cronograma de debate del proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias.

El Frente de Todos, que cuenta con 118 diputados, buscará acordar con los diferentes bloques provinciales el respaldo a la iniciativa, ya que Juntos por el Cambio, que tiene 116, ya manifestó su rechazo absoluto al proyecto.