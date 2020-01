Santa Cruz diseñó tres corredores sobre sus rutas con vistas al desarrollo turístico

Santa Cruz diseñó una estrategia turística de corredores, basada en las rutas nacionales 40 y 3, que la bordean por la cordillera y la costa atlántica y se cruzan en el sur, y la provincial 43, que las vincula por el norte, y conectan con los principales destinos de la provincia y también a los emergentes, a los cuales apunta de forma especial la Secretaría de Turismo santacruceña.



La jefa del área, Valeria Pelliza, dijo a Télam que "en el marco de una indicación muy clara de nuestra señora gobernadora (Alicia Kirchner) trabajamos en los destinos emergentes", entre los cuales mencionó a los del "Triángulo del Noroeste" de la provincia.



La funcionaria dijo que se trata de "un triángulo muy virtuoso, entre Los Antiguos, Perito Moreno -separados por 60 kilómetros de asfalto- y el vértice sur, que es Lago Posadas", y explicó que "cada uno de los lados tiene una fortaleza enorme y a su vez rodean un parque nacional muy nuevo, de 2014, que es el Parque Nacional Patagonia".



"El lado oeste del triángulo es la Ruta Provincial 41, una hermosa ruta escénica -siguió-, el este es Cueva de las Manos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el otro lado, que es fantástico, el Lago Buenos Aires, con todo lo que tiene que ver con estancias".



Pelliza precisó que "la Ruta 40 es el gran corredor, con 1.453 kilómetros dentro de Santa Cruz, la provincia que más kilómetros tiene de esta ruta, que termina en el punto continental más austral del país, Cabo Vírgenes, donde yo digo que cierra un moño con la Ruta Nacional 3, la Ruta Azul".



En Cabo Vírgenes, apuntó, "hay una pingüinera hermosa, la segunda en cantidad de ejemplares después de Punta Tombo (en Chubut), con 80.000 parejas, que se pueden ver entre abril y agosto".



Los dos corredores longitudinales, por la costa y la cordillera, se conectan "mediante uno nuevo, en el norte, el Corredor del Viento, la Ruta Provincial 43, que es de asfalto y además permite llegar a Los Antiguos desde Comodoro Rivadavia (Chubut, con el aeropuerto más cercano) a quienes nos visitan desde Buenos Aires y avanzan por tierra en la Patagonia más austral", precisó.



Desde ese corredor hay al menos seis pasos hacia Chile, país con el cual Pelliza también aspira a desarrollar un trabajo articulado, "porque a mí me interesan sobre todo las relaciones binacionales; me parece que hay que trabajar muy integrados con el vecino país".



Al respecto, mencionó su iniciativa "Huella de Glaciares, que es de jerarquía internacional, pero lo estoy promoviendo básicamente para los santacruceños y patagónicos, aunque proyecto venderlo en el exterior, porque es el primer sendero de largo recorrido binacional de toda la Patagonia, entre El Chaltén y Villa O'Higgins".



"Se trata de un circuito de ocho etapas -unidades mínimas de caminatas diarias- de unos 160 kilómetros, que se pueden hacer caminando en ocho días y siete noches, y dos conexiones lacustres, una de 12 kilómetros y la otra de casi 60 en lancha, en uno de los brazos del Lago O'Higgins, que de nuestro lado es el Lago San Martín", explicó.



Pelliza destacó que Chile es el segundo mercado extranjero en el Parque Nacional Los Glaciares, después de Brasil y que siete de cada 10 turistas extranjeros son de países limítrofes, "aunque también vienen muchos americanos y europeos, que tienen un nivel mayor de gastos".



De todos modos, aclaró: "A mí me interesa impulsar el turismo doméstico, el receptivo, que es el continuo, el permanente, y para poder echar a andar esa rueda nuevamente tenemos que esperar un poco a que mejoren nuestros salarios, que se recomponga el nivel de ingresos de nuestros compatriotas".