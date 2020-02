Santa Cruz investiga a Sinopec en cuatro áreas petroleras concesionadas en el norte provincial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC) resolvió hoy la instrucción de un sumario administrativo para investigar "el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la concesionaria Sinopec Argentina Exploration and Production" en cuatro áreas petroleras que opera en el norte provincial, se informó oficialmente.



La resolución del IESC, a la que tuvo acceso Télam, detalla que la investigación "se centrará en cuatro de las 15 áreas a cargo de la petrolera china en el norte de Santa Cruz, Cerro Overo, Tres Picos, Las Heras y El Cordón", donde presume que no cumplió con tres variables comprometidas al hacerse cargo de la concesión.



"Existe en esas áreas a cargo de Sinopec una marcada baja en tres variables, baja en la producción, baja de las reservas y un proceso de desinversión importante", según el organismo del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, que conduce Alicia Kirchner.



Fuentes oficiales anticiparon que "una vez finalizada la investigación se analizarán los pasos a seguir" y no rechazaron la posibilidad de que "caduquen las concesiones".