Santamarina comenzó la pretemporada con Richetti como flamante DT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel profesional de Santamarina, con la presencia del flamante entrenador Pablo Ricchetti, comenzó hoy en Tandil el trabajo de pretemporada con vistas a la continuidad del torneo de Primera Nacional.



Ricchetti, ex futbolista de River, Colón y Quilmes, llegó a la entidad tandilense luego de la salida de Fernando "Teté" Quiroz.



El nuevo entrenador se presentó en el predio deportivo Centenario acompañado por el profesor Esteban Daneri; y su ayudante de campo Nicolás Chietino, ex futbolista de Argentinos Juniors y Temperley.



En cuanto al plantel, hasta el momento, la entidad que preside Pablo Bossio no realizó incorporaciones.



Santamarina integra la Zona 2 de la Primera Nacional, en la que se ubica decimotercero con 15 unidades, sólo tres por encima de la zona de descenso que ocupa All Boys.



El "aurinegro" se prepara con vistas a la reanudación del torneo, que ocurrirá los primeros días de febrero, cuando reciba a Sarmiento de Junín, por la 16ta. fecha del certamen.