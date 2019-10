Santamarina y Gimnasia de Jujuy no se sacaron ventajas en Tandil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Santamarina no pudo acercarse esta noche a la zona de clasificación al Reducido de ascenso de la Primera Nacional por la Zona B al no pasar de un empate sin goles ante Gimnasia y Esgrima, de Jujuy, en un partido correspondiente a la décima fecha del certamen.



Los locales, dirigidos por Fernando Quiroz, tomaron el protagonismo del partido desde el arranque, pero adolecieron, como es común en lo que llevan de este certamen, de potencia y efectividad en el área rival.



Y la prueba más fehaciente de esa falta de contundencia se da en los números, ya que los tandilenses son los que más empataron en su grupo, seis veces, compartiendo ese "privilegio" con el último de la Zona A, Nueva Chicago, con la diferencia que Santamarina ganó dos encuentros y los de Mataderos ninguno.



Es que los aurinegros juegan bien y de hecho merecieron ganar varios partidos que finalizaron empatando, algo que los mantiene a tres unidades de Defensores de Belgrano, el cuarto y último que está ingresando al Reducido.



Por su parte los jujeños, conducidos por Marcelo Herrera, suman 10 unidades en la misma cantidad de partidos y no le van en zaga a los de Tandil en cuanto a su ineficacia, esa que los tiene a dos puntos, pero del que está perdiendo la categoría, que es All Boys.







- Síntesis -







Santamarina: Joaquín Papaleo; Adrián Scifo, Osvaldo Barsottin, Fernando Piñero y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Matías Kabalin, Gustavo Iturra y Román Strada; Mariano González; Martín Michel. DT: Fernando Quiiroz.



Gimnasia de Jujuy: Carlos De Giorgi; Diego López, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria y Franco Lazzaroni; Alejandro Frezzotti, Matías Carabajal, Rodrigo Morales y Ezequiel Gallegos; Matías Córdoba; Gonzalo Castillejos. DT: Marcelo Herrera.







Cambios en el segundo tiempo: 20' E. Saporiti por G. Iturra (S); 28' U. Virreyra por G. Castillejos (G); 33' M. Buono por M. Carabajal (G); 43' A. Guiffrey por J. Acevedo (S) y Marcelo Iturriaga por R. Strada (S) y 45' B. Madelón por Gallegos (G).



Amonestados: Barsottini y Scifo (S). Frezzotti (G).







Cancha: Estadio Municipal General San Martín, de Tandil.



Árbitro: Julio Barraza.