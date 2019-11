Santilli abogó por sostener "la unidad" en Cambiemos

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó hoy que desde la ciudad de Buenos Aires van a actuar "sosteniendo la unidad y trabajando en conjunto" para que Cambiemos "no se rompa" y dijo que la prioridad del nuevo mandato de Horacio Rodríguez Larreta será "igualar la gestión que hicimos y corregir lo que hay que corregir".



En declaraciones que formuló esta mañana a CNN Radio, Santilli aseveró que una de las prioridades del reelecto Rodríguez Larreta estará enfocada en “igualar la gestión que hicimos y corregir lo que hay que corregir: ese es el desafío”.



“La principal responsabilidad es conducir la Ciudad. No queremos hacer burocracia”, expresó Santilli, y señaló que "después del 2021 pensaremos, ahora hay que trabajar, hay que ayudar".



Santilli sostuvo que "hay que seguir trabajando, hay que conservar nuestro espacio porque dentro de dos años hay elecciones y dentro de cuatro también".



Para eso, dijo que habrá que seguir "sosteniendo la unidad, trabajando en conjunto, consolidar nuestra relación con la UCR, con la Coalición Cívica, con Confianza Pública y con el Pro. La palabra sería 'unidad en la diversidad'".



Y, explicó que hablaba de "unidad porque somos diversos con pensamientos diversos en muchas cosas", tras lo cual señaló que "sostener nuestro espacio es el principal desafío de Cambiemos".



Consultado sobre si veía peligro de quiebre de Cambiemos dijo: "No solo no lo veo, no se a quién le conviene".



"Tiene que ver con dos cosas, vamos a laburar en esa línea para que no se rompa, para que se trabaje en conjunto", añadió y remarcó que antes "decían cuánto va a durar esto y y duró los cuatro años, con diferencias y matices y así vamos a seguir otros cuatro años".



Al respecto, Santilli acotó: "Agrego un matiz más: ¿A quién le conviene que esto se rompa?".



En ese sentido, indicó que Rodríguez Larreta gobierna “para la unidad” y que intentará articular en conjunto con los próximos gobiernos nacional y provincial, encabezados por Alberto Fernández y Axel Kicillof respectivamente, siempre “conservando nuestro espacio, que nos llevó a una gran elección”.



Por otro lado, y en su rol de ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, cargo que seguirá ejerciendo en el nuevo período de gobierno, dijo en relación a las protestas que se continuará trabajando "como lo venimos haciendo".



"La Policía de la Ciudad vino para quedarse" afirmó y aseguró que "con los piquetes seguiremos liberando carriles porque el ciudadano tiene derecho a transitar. Hablamos con las organizaciones sociales y siempre les explicamos que no pueden bloquear todo”.



Santilli resaltó también que "gobernar significa pagar sueldos a fin de mes, dar transporte, escuelas, en este caso ponerse de acuerdo con el gobierno nacional que eligió un nuevo presidente y con la provincia que eligió nuevo gobernador", en alusión a los peronistas Fernández y Kicillof.