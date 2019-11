Santilli: "Vamos a trabajar para que Cambiemos no se rompa"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó hoy que desde la ciudad de Buenos Aires van a "trabajar" para que Cambiemos "no se rompa", y dijo que la prioridad del nuevo mandato de Horacio Rodríguez Larreta será "igualar la gestión que hicimos y corregir lo que hay que corregir".



En declaraciones que formuló esta mañana a CNN Radio, Santilli aseveró que una de las prioridades del reelecto Rodríguez Larreta estará enfocada en “igualar la gestión que hicimos y corregir lo que hay que corregir: ese es el desafío”.



“La principal responsabilidad es conducir la Ciudad. No queremos hacer burocracia”, expresó Santilli, y habló de la necesidad de “sostener la unidad, trabajar en conjunto y respetar la diversidad”.



Sobre el futuro de Cambiemos, el vicejefe porteño afirmó: “No solo no veo posible un quiebre de Cambiemos, sino que pregunto: ¿a quién le conviene? Vamos a trabajar para que el espacio no se rompa”.



En ese sentido, indicó que Rodríguez Larreta gobierna “para la unidad” y que intentará articular en conjunto con los próximos gobiernos nacional y provincial, encabezados por Alberto Fernández y Axel Kicillof respectivamente, siempre “conservando nuestro espacio, que nos llevó a una gran elección”.



Por otro lado, y en su rol de ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, cargo que seguirá ejerciendo en el nuevo período de gobierno, dijo en relación a las protestas que se continuará trabajando "como lo venimos haciendo".



"La Policía de la Ciudad vino para quedarse. Con los piquetes seguiremos liberando carriles porque el ciudadano tiene derecho a transitar. Hablamos con las organizaciones sociales y siempre les explicamos que no pueden bloquear todo”, aseveró.